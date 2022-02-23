雄獅旅遊最新美學觀光列車鳴日廚房 開賣15分鐘完售

國人對於國內頂極旅遊的接受度相當高，雄獅旅遊最新美學觀光列車「鳴日廚房」今天早上10時正式開賣，首波8梯次、432席座位，開賣15分鐘內全數銷售一空，候補人數達近200人。

鳴日號主打五星服務與五星體驗，提升台灣鐵道旅遊的頂級創新體驗，雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，1天行程每人15,800元，2日的每人37,900元起，將於3月30日展開試營運，首波與晶華國際酒店集團攜手合作，今天正式開賣搶購一空。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日廚房不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，車廂設計部份，鳴日廚房分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人。

鳴日廚房餐車服務首波與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試才完成，並以列車窗景為題，讓旅客在移動過程飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力，更期盼將鳴日號打造成為台灣意象的代表，提升臺灣在國際觀光領域的價值。 雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造「鳴日廚房」重磅登場。雄獅旅遊提供 鳴日廚房是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車。雄獅旅遊提供

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