汐止房市將成明日之星！專家：基隆捷運打通任督二脈

基隆捷運終於定案，中途設13站，經費從80億元提高到425億元，完工期程預估2032年4月，捷運線沿站的區域房市備受討論，房市趨勢專家李同榮預言，未來十年，汐止將因基隆捷運而打通任督二脈，成為北北基捷運沿線的明日之星，除了占有地理交通優勢外，更擁有雙北工業廊帶中，產業推動的開發潛力，房價丶租金皆只有一線之隔南港地區的一半，房市發展爆發力可期，捷運沿線房價也將水漲船高。

李同榮指出，基隆捷運計劃主要是因應基隆河谷廊帶及大汐止產業發展，提供基隆地區通勤捷運服務及分流台鐵運輸壓力，讓基隆捷運與汐東捷運整合銜接大台北捷運，形成北北基完整捷運路網，引導國土更有效規劃，並擴大台北都會生活圈。

基隆捷運規劃沿線13站中，汐止除了是南港與基隆間鐵路與捷運交會點，同時也銜接至汐東線（汐止東湖線）再延伸至未來的外環線，等於是三鐵共構，未來除了對產業發展有利，同時該區房市的廠辦與住宅市場將具有推升的爆發潛力。

汐止區擁有7,000家資本額超過1億元的公司，10年內預計成長到1萬家，將形成產業聚集效應，吸引國際級廠商進駐。在汐止社后樟樹灣工業區（乙種工業區）已開發總基地面積約141.6公頃，主要土地使用為金屬製品製造及機械設備製造產業、電子相關產業。預期由台北雍和園區的擴建，將全面帶動福德一、二路傳統工業區大改造與大轉型的商機。

李同榮分析，汐止區未來發展的最主要推升力道是「一線之隔」的潛在爆發力，汐止僅鄰一線之隔的南港區住宅成屋均價每坪62.93萬，而汐止每坪只有33.54萬，汐止區房價幾乎只有一線之隔南港、內湖的一半，這一線之隔的落差，將促使汐止房市因基隆捷運的計劃實現而啓動比價的爆發潛力，而捷運沿線各站的房市發展也會水漲船高。

廠辦方面，南港A級商辦價格每坪喊到130萬以上，廠辦70萬起跳，同樣一線之隔的內湖廠辦也至少每坪60萬起跳，而汐止A級廠辦每坪36萬不到，尤其租金落差更大，南港車站大樓與南港軟體園區A辦每坪租金已超過二千元，汐止租金卻在一千元以內，幾乎夭折一半。

李同榮表示，交通為一切建設之母，加速交通建設具有擴大都會與疏解都會蛋黃區人口的效益，雙北的捷運網促進很多偏遠地區商圈發展，最明顯的效益就是「林三淡」的蛋白翻身，基隆捷運也勢必帶動基隆河谷廊帶的沿線各站，包括五堵、百福、七堵、八堵，尤其八堵將成為多軌交會處，連接台鐵與捷運交通，由於這些沿線腹地不大，土地勢必難求，房價也將因基期較低而水漲船高，可以拭目以待。

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