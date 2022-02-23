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寶齡腎病藥大陸三期達標 股價紅翻黑、一度跌停

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

寶齡富錦（1760）公布腎病新藥「拿百磷」中國大陸三期臨床試驗數據分析結果達標，消息激勵今（23）日早盤開高後直衝上漲停122.5元，但之後卻急跌翻黑，一度重挫至跌停100.5元，高低點價差達22元，盤中跌幅逾8%。

寶齡富錦表示，腎病新藥「拿百磷」檸檬酸鐵500毫克膠囊為治療慢性腎病透析患者之高血磷症製劑。在大陸執行三期臨床試驗為一個多中心、隨機、有效藥物平行對照之三期試驗，以評估檸檬酸鐵療效與安全性。

寶齡富錦昨日宣布中國大陸三期臨床試驗數據分析結果達標，規劃第2季前完成三期臨床報告與結案，預計今年底前申請新藥上市許可（NDA），估計2024年在大陸銷售開賣。

寶齡富錦昨日停牌，今日恢復交易，早盤以122元開高後衝上漲停122.5元，但旋即在賣壓湧現下急跌，開盤不到兩小時一度遭摜壓到跌停100.5元，之後跌停打開，但仍然是大跌表現，盤中跌幅8.52%。

寶齡富錦

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