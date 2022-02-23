房價高漲！六都全面人口負成長 去年7.6萬人「脫北」

房價、物價漲，去年六都同時出現社會增加人口負成長，是近11年以來未曾出現的狀況，房仲業者統計六都社會增加人口數變化，結果顯示，去年各都自外地遷出人口皆大於遷入人口，六都中，以台北市淨遷出約7.6萬人最多，第二為新北2萬人，第三為高雄1.6萬人，台中、台南分別淨遷出7100、6500人，桃園也遷出2468人。

中信房屋研展室副理張漢超指出，六都社會增加人口呈現負成長，除了顯示直轄市發展可能遇到的瓶頸，六都的高物價與高房價，恐怕也是推離民眾持續定居的主要原因。

過往遷居大城市主要有求職謀生、生活便利、居住品質、社會福利等優勢，不過優勢逐漸被弱化，張漢超表示，受惠政府政策，各縣市與六都的城鄉差距已拉近不少，雖然就業條件及經濟環境仍不及大都市來的完善，但居住環境及民生需求都不成問題，房價相對便宜更是吸引人的致勝關鍵。

張漢超說，不少民眾認為與其生活在物價、房價都貴的大都會地區，倒不如選擇以通勤或租屋的方式在都市上班工作。此外由於疫情使得部分工作型態發生了變化，居家上班或自營工作的樣態增加，定居地點也沒必要非六都不可。

從「遷入遷出比」可以看出，台北市是六都中比值最低的都會，遷入人口僅為遷出人口的0.43倍，遷出遠勝於遷入，而高雄市及台南市也各只有0.67倍及0.78倍，專家分析，除了工作型態轉變的因素之外，房價衝高也是讓多數人打退堂鼓的原因。

近年六都房價拉升幅度驚人，由住宅價格指數的變化來看，台中與台南房價年增率至少有10%以上，即使是漲幅最低的新北與台北漲幅也有6%，想遷居直轄市，除非預算充足，否則恐怕也只能面臨卡關的命運。

張漢超指出，遷入遷出比可以瞭解遷入人口佔遷出人口的倍數，比值低於1即代表遷入人口不及遷出人口，以台北市而言，由於物價與房價的漲幅及位階都領先於六都，當有換屋需求時，自然會考量其他環境更單純、負擔更輕的周圍縣市。

南二都的高雄，長期以來即有人口外移的問題，也是六都中社會增加人口負成長的常客，台南是則近兩年開始出現明顯的出走潮，由該兩都的反例可以看出，房市話題不斷，未必對區域人口的吸納成長有利，拉高的房價，反而可能將定居民眾推向其他負擔較低的縣市。 資料來源／中信房屋 資料來源／中信房屋 資料來源／中信房屋

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