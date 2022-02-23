汐止紅了！專家：基捷打通任督二脈 房市將爆發

基隆捷運終於定案，中途設13站，經費從80億元提高到425億元，預計明年底開工，完工期程預估2032年4月。房市趨勢專家李同榮預言，未來十年，汐止將因基隆捷運而打通任督二脈，成為北北基捷運沿線的明日之星。

他表示，汐止除了占有地理、交通優勢外，更擁有雙北工業廊帶中，產業推動的開發潛力，房價丶租金皆只有一線之隔南港地區的一半，房市發展爆發力可期，捷運沿線房價也將水漲船高。

李同榮指出，基隆捷運計劃主要是因應基隆河谷廊帶及大汐止產業發展，提供基隆地區通勤捷運服務及分流台鐵運輸壓力，讓基隆捷運與汐東捷運整合銜接大台北捷運，形成北北基完整捷運路網，引導國土更有效規劃，並擴大台北都會生活圈。

汐止地理位置位居台北市丶新北市丶基隆市交通匯集中心點；交通網絡上，是國一與國三道路北部唯一交會處，又是南接新北市新店丶中和丶土城廊帶工業區，西接台北市南港丶內湖軟體科學園區，北接八堵丶基隆河谷廊帶的黃金交叉重要走廊。

基隆捷運一旦開動，對未來十年，汐止地區的產業推展與交通建設具有非常爆發性的發展潛力與實質貢獻。

李同榮表示，汐止區占地約71平方公里，在新北市各行政區中，除了石碇丶平溪丶雙溪丶等偏遠山區外，面積僅次於新店區，可發展的腹地相當可觀，汐止區人口數205,909人，近五年急速上升，人口增長4.06%，排名全台行政區人口淨流入增長數前15名。

因新興工業區發展，與就業人口增加，汐止面臨車流量大、交通壅塞等嚴重問題，而基隆捷運計劃的實現，等於是打開汐止地區交通網路的任督二脈，消除交通上的重要障礙。

基隆捷運規劃沿線13站中，汐止除了是南港與基隆間鐵路與捷運交會點，同時也銜接至汐東線（汐止東湖線）再延伸至未來的外環線，等於是三鐵共構，未來除了對產業發展有利，同時該區房市的廠辦與住宅市場將具有推升的爆發潛力。

位於汐科火車站旁是遠雄建設在新北市汐止區已完工的一座工商科技綜合大樓，位於東方科學園區對面，並緊鄰汐科車站、遠東世界中心及新台五路交流道，目前已成為汐止的重要地標之一，全部供應量約20萬坪，無數知名科技產業紛紛進駐，房價介於33-36萬/坪之間，未來廠商全數進駐後，房價有機會上看40萬/坪。

另外興富發與新隆儲運合建廠辦，位於汐止區大同路、新台五路口的交會處，預期銷售單價上看4字頭，將帶動汐止廠辦新高價位。

台北雍和園區面積超過2萬坪，分為ABC棟，進駐者都是上市知名廠商，諸如國際品牌福斯汽車丶虎牌啤酒丶丶等，雍和建設在園區對面更有一倍大土地計劃擴增園區範圍，成為汐科地區僅次於U-town規模的廠辦園區。

李同榮表示，汐止區擁有7,000家資本額超過1億元的公司，10年內預計成長到1萬家，將形成產業聚集效應，吸引國際級廠商進駐。在汐止社后樟樹灣工業區（乙種工業區）已開發總基地面積約141.6公頃，主要土地使用為金屬製品製造及機械設備製造產業、電子相關產業。預期由台北雍和園區的擴建，將全面帶動福德一丶二路傳統工業區大改造與大轉型的商機。

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