以電影推廣文學 「他們在島嶼寫作」第三系列發表

臺灣最標竿級的文學紀錄片「他們在島嶼寫作」系列，自 2011 年第一系列推出後，以深具質感的電影音畫打造，用以紀錄臺灣文學作家們的創作身影，讓負責出品發行的「目宿媒體」成功打造推廣文學的紀錄片品牌！在深耕 10 年有成之下，更於今（22）日舉辦「他們在島嶼寫作」第三系列聯合發表會活動，正式完整介紹陸續推出的最新第三系列，五部系列新片將聚焦七位文學家各具風格的文學生命。伴隨啟動儀式，正式宣佈本系列揚帆啟航，隨後亦舉行文學朱家《願未央》首映會，為新系列影片上映帶來關注！

此次「他們在島嶼寫作」最新系列文學紀錄片電影鎖定的臺灣文學作家包括：鶼鰈情深的夫妻檔朱西甯、劉慕沙為主的《願未央》、朱天文及朱天心姊妹各展文學芳華的《我記得》、詩人吳晟不老的詩意光影《他還年輕》、詩人楊澤即興寫意的文學散策《新寶島曼波》，以及小說家七等生衝撞道德藩籬的《削瘦的靈魂》等片。其中七等生參與拍攝的《削》片，也因他於前年過世，該片特別提前在去年紀念上映，追憶他在生命裡永不妥協的創作靈魂，更罕見地在文學紀錄片中以輔導級（輔15）展露尖銳度，而系列其他影片，則將於今年起陸續於院線上映。

這場由藝文界與電影界聯手站台力挺的盛事，在聯合發表會活動現場，五部傳記紀錄片的相關主創人物：包括朱天文、朱天心、吳晟、楊澤、劉懷拙（七等生長子），以及擔任《願未央》《我記得》兩片監製的侯孝賢、《我記得》導演林俊頴、《他還年輕》導演林靖傑、《削瘦的靈魂》導演朱賢哲等人皆攜手出席。發表會上邀請到熟悉每位傳主文學的文壇要士擔任引言人，各自為每部影片主創介紹和對談，包括初安民、鍾永豐、韓良憶與鴻鴻等人。

身為「目宿媒體」大家長的童子賢，在開場致詞時特別為所有的文學家們致敬，感謝每位文學家為臺灣多元文化留下成果，其中也包含過去目宿曾經合作包含臺灣香港等地的作家，獻上致意。雖說「10年有成」，童子賢在「他們在島嶼寫作」已邁向第 11 年的系列，也認為在如今科技技術轉變的當下，也要持續用新的形式，繼續保留與推廣珍貴的文學記憶。

2011 年起「目宿媒體」計畫性地推出一系列精緻的文學紀錄片。將臺灣、對華語文壇中別具特色的文學作家，在不斷翻新的媒體及科技時代下，利用電影影像，為這些畢生致力寫作的文學家們，將他們筆下的經典與不朽，透過紀錄片保存。過去成為紀錄片主角的共有：林海音、周夢蝶、余光中、鄭愁予、王文興、楊牧、白先勇、林文月、洛夫、瘂弦等文學大師，而因系列紀錄片在質感與立意上獲得華人文壇關注，第二系列也更納入香港作家西西、也斯、劉以鬯等三位名家，口碑可見一斑。

商品推薦