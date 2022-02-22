Edenred宜睿智慧攜KLOOK 打造員工旅遊津貼生態圈

深耕員工福利市場的Edenred宜睿智慧，觀察企業在疫情期間面臨員工福利彈性需求，攜手全球領先的旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK推出旅遊福利即享券，以彈性使用時機、多元福利選擇和降低滾動成本三大產品特色，協助企業以電子票券轉型「數位旅遊福利」，讓旅遊津貼更貼近員工需求。

Edenred宜睿智慧本次宣布與KLOOK攜手發表旅遊福利即享券，開展P2P（Platform to Platform）的全新價值鏈。企業員工收到旅遊福利即享券，旅遊福利更有使用彈性，透過KLOOK，員工能依照家庭喜好與疫情發展隨時安排出遊行程，滿足以往企業旅遊津貼難以一體適用的使用日期彈性、小額分次使用、行程客製化等需求。對企業而言，旅遊福利數位化實現零接觸的需求，福委單位不再因旅遊「時效性」增加內部調整的滾動成本，數位發券也省下企業與員工的旅遊收據報銷作業，同時為企業員工福利帶來彈性與多元化的選擇，提升企業福委期望的員工滿意度。

Edenred宜睿智慧帶領超過600家企業進行員工福利數位化，合作品牌橫跨百貨、量販超市、四大超商、速食餐飲、休閒娛樂等通路，本次與KLOOK攜手推出旅遊福利即享券，透過福利即享券，企業員工可在KLOOK預訂各式熱門景點門票、一日遊、當地交通、飯店住宿及獨特體驗等，加上既有合作的雲朗集團、國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店、台北君悅飯店、台北大直英迪格酒店、高雄漢來大飯店等連鎖飯店，為員工旅遊津貼打造完整生態圈。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，期待與宜睿智慧攜手推出旅遊福利即享券，為企業員工帶來更彈性的員旅度假選擇，也為企業創造更彈性的福利方案，透過KLOOK平台上豐富的旅遊和娛樂活動，滿足不同的旅遊度假型態，開創更多元的員旅津貼可能性。

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