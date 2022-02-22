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全宇產能滿載 今年營運有望創高峰

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

馬來西亞微生物肥料龍頭廠全宇生技-KY（4148）董事長彭士豪 今（22）日表示，國際油棕價格居高不下，明顯帶動市場需求快速反彈，該公司看好今年營運表現，目前公司產能已經滿載，訂單能見度直逼上半年，全年營運有望再創高峰。

全宇生技控股於2010年3月26日註冊於英屬開曼群島，是一家微生物應用公司，主要產品為微生物生化複合肥料，並供給當地大型棕櫚樹種植企業，市場包括馬來西亞本地、菲律賓、印尼、越南與台灣等東南亞地區，近年更開發出防治有效抗病蟲害之生物複合肥料產品，並逐步規劃拓展海外戰略性生產基地。

全宇生技2021年全年合併營收21.96億元，年增率34%，過去的產品結構中，複合肥料佔營收比重70%以上，雖2018年第4季起陸續受國際油棕價格震盪、大環境不穩定影響，2020年起又因新冠肺炎疫情衝擊，影響馬來西亞農民的肥料施用意願，全宇仍是馬來西亞肥料廠中少數能維持全年獲利的公司。

彭士豪表示，國際油棕價格去年約在每公噸3,800至4,000美元，今年已達至6,000美元，因此吸引東南亞擴大棕櫚樹種植意願，估計到下半年仍可維持在4,000美元以上，再加上全宇的肥料產品原料價格上漲，目前公司訂單能見度可到今年上半年。

彭士豪指出，全宇目前在馬來西亞境內擁有三座廠房，合計35萬噸年產能，接下來將到全球最大棕櫚油生產國 印尼設廠。由於公司對印尼的肥料出口銷售逐年增加，為了進一步開拓業務，全宇將與印尼當地種植園合資設廠，第一階段計畫預計建置年5萬公噸產能，並保留最大年產能10萬噸的空間進行第二階段建廠，預計今年可正式啟動。

此外，全宇多年來投入循環經濟領域，利用微生物技術平台立基，將油棕廢棄物變成植物疫苗，第一間疫苗廠所生產的疫苗已供不應求，在疫情許可下，今年可望展開第二間疫苗廠的興建作業，並以成本更低、更有效率的方式進行建廠。

展望2022年，在油棕價格及市場需求同步成長的基礎下，可望推升公司在肥料本業上有明顯的突破，今年印尼廠及第二間疫苗廠的建置也將視解封狀況隨時準備啟動，公司樂觀2022年營運表現將挑戰過去營收記錄，創造新高峰。

馬來西亞 疫苗

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