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二手電子產品熱 Reebelo完成A輪募資2,000萬美元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

電子產品二手貨交易市場正夯，主攻亞太地區的二手電子產品電商平台Reebelo完成2000 萬美元的A輪融資，投資者包括國泰集團、LINE母公司Naver。Reebelo 成立於2019年，希望成為消費者購買二手電子產品時最可靠電商平台，目前在台灣、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、香港皆設有據點。在不到兩年的時間裡，Reebelo的年度收益以 600% 的數字成長，每月用戶超過10,000名，平台年交易額正挑戰1億美元。

Reebelo公布，本輪融資由Cathay Innovation和June Fund領投，其他參與者包含FJ Labs、KREAM（Naver 的附屬公司）、Moore Strategic Ventures、French Partners 和Gandel Invest。現有投資者包括Antler、Lazada聯合創辦人暨Vestiaire Collective執行長Maximilian Bittner、Grover創辦人兼執行長Michael Cassau等也跟投此次募資。

新一輪的融資主要將用於拓展現有市場的團隊成員，2022 年將開發更多新據點。公司同步擴大營運規模，包括加強產品的保固服務，確保每一位用戶購買產品後，都能獲得最低2年的基本保固。

Reebelo的營運模式符合當前最流行的永續概念，標榜透過實惠有品質保障的二手電子產品，實踐循環經濟的理念以減少電子垃圾，用戶於 Reebelo 購買手機、筆記型電腦、無人機或遊戲主機等人氣電子產品，可節省高達 70% 的花費。電子產品於 Reebelo 平台上架前，功能和外觀皆會經過仔細檢查，且需通過 40 多個品質標準檢驗。Reebelo 與超過百家經認證的供應商合作，確保每一位用戶都能體驗到豐富的產品選擇和穩定的供貨品質。

Reebelo 創辦人兼執行長Philip Franta表示，希望每個人可以實惠價格購買電子產品，但能夠以更具永續性的方式消費；消費者選擇成為Reebelo循環經濟的一部分，減輕消費負擔，兼顧環保理念。

電商 馬來西亞

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