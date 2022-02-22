亞太區新創企業 Google看好五大創業趨勢

Google 台灣今天發布了「2022 年亞太區新創企業發展趨勢」。Google for Startups 亞太區總監Michael Kim表示，現在是適合在亞太區發展新創企業的絕佳時機。許多型態多元又充滿活力的創業家正在亞太區崛起，而 2021年投注亞太地區的創投資金高達 1,650億美元。Google在亞太區與創業家們有密切合作經驗，看好人工智慧（AI）、去中心化金融（DiFi）、金融科技（fintech）與電商、醫療科技與資源永續等五大面向的創業趨勢。

Google今年將在印度、韓國、日本和東南亞展開 Google for Startups Aaccelerator 計畫協助成長階段的新創企業，在台灣透過「智慧台灣計畫」，推動孵創計畫，持續與具有共識的民間和公部門合作夥伴保持緊密的聯繫。

Google指出，根據統計，到2021年4月，亞太區的獨角獸企業已逼近200家，僅次於美國的290家，超越歐洲的69家。亞洲多間領導地位的新創企業實際上已具備世界級的影響力。Michael Kim指出，例如東南亞激發新型態商業模式靈感的Grab和一些來自東南亞的「超級應用程式」；或是積極應對全球難題的公司，例如專研預防早期失智的日本新創企業 CogSmart。

他認為，人們對新型態的數位化服務需求大增，這也是適合新創企業大展身手的著力點。以東南亞為例，從疫情開始蔓延以來，已經有 6,000 萬人至少會使用一項線上服務，成為數位消費者。

Google分析，仍有相當具潛力的創業領域，包括人工智慧、區塊鏈技術基礎的去中心化金融等。以人工智慧適用多個領域，例如印尼的 Kata.ai 是對話式 AI的領導品牌，協助企業為消費者提供更完善的使用體驗。而印度的BrainSightAI 著重醫學領域，開發可協助研究人員和臨床醫師更加瞭解人類大腦的新工具。

去中心化金融 (DeFi)是Google看好另一個成長中領域。去年東南亞地區的 DeFi 新創企業募集到的股權基金高達10 億美元，是 2020 年的 6 倍。韓國的DA:Ground 是讓當地人在進行投資和使用其他金融服務時更加便利。

金融科技 (fintech) 與電子商務在亞洲蓬勃發展。許多創業家致力於發展金融科技，目的是希望能讓金融服務更多元、涵蓋更廣泛的層面，同時也希望能為電子商務帶來更好的體驗。

醫療科技從疫情爆發以來，相關新創企業隨之興起，印度的 Zyla透過行動應用程式為使用者提供 24 小時全天候的個人化照護服務。另外還有韓國的 Caredoc 資訊平台，專門分享長者照護資源的相關資訊。

也因亞洲地區易受氣候危機威脅，有越來越多的創業家開始關注資源永續的議題。例如印尼的 Duitin，這家新創企業負責管理印尼境內 2,000 個廢棄物管理站點。他也點出台灣的Lockists，這家新創企業提供一個交通工具共享平台，希望透過共享交通工具來降低汽車使用率，進而改善空氣品質。

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