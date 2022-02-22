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基隆捷運定案 汐止房市受惠大 房價僅南港一半

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋不動產企研室
資料來源／信義房屋不動產企研室

行政院長蘇貞昌今（22） 日宣布基隆捷運計畫定案，沿途共設13站，將串連基隆、汐止至南港的區域發展，使得居民可享受捷運帶來的便利性，專家分析，汐止是台北市外圍第一圈還沒有捷運經過的區域，基隆部分區域中古屋去年均價還在1字頭，捷運線通過後，將對站點周邊帶來新話題，對房市也有帶動效果。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，基隆捷運未來通車後，一來班次可以更密集且誤點的機率下降，二來大台北地區通勤族也習慣搭著捷運向外購屋，尤其內湖與南港的房價相對較高，「湖港汐」本身就有替代效應，因此對於鄰近的樟樹灣、汐科站，沿伸到基隆的沿線平價站點區域，都會產生一些比價效應。

統計去年實價資料顯示，南港的電梯產品平均房價每坪超過60萬元，不過汐止的平均電梯產品單價為每坪34萬元，相當於南港的一半，越往基隆房價相對越為便宜，去年包括暖暖、中山區、安樂區的電梯房價每坪還在1字頭，基隆捷運定案後對於汐止、基隆站點周邊都會帶來新的房市題材。

基隆的台鐵運輸，本來就可抵達南港車站，進一步銜接高鐵、板南線，但連接到南港展覽館站後，可以讓往來南軟、內湖的通勤族更為便利，相對也可能吸引一些內科上班的民眾到汐止購屋。

此次政府宣布基隆捷運計畫定案，規劃從輕軌變捷運，基隆捷運計畫路線從南港站到八堵站，全長16.05公里，設13座車站，是標準軌的中運量捷運系統，經費也從80億元提高到425億元，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人，預計2032年4月通車。

捷運 房價

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