由統一企業100%持有的統流開發公司，在台南新市樹谷園區投資100億元，籌建大型物流園區，今上午10點舉辦動土祈福典禮，預計2024年完工並營運，將引進上千位物流專業人才與物流作業人力。

統一集團計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區，新市樹谷園區是第一案，開幕營運後則服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

動土祈福典禮，由統一集團董事長羅智先帶領關係企業主管與開發團隊與會，「統一企業集團 新市物流園區」，樓地板面積達4萬5700坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓，跳脫一般物流廠房制式空間規劃，建築物最大特點為配合屋頂太陽能板，設計出有如大鵬展翅造型外牆。

其中，園區B1設置500坪員工生活專區，引進7-Eleven物流園區形象店、員工餐廳、休閒娛樂設施。也將配置智FUN機與City Cafe智FUN機，提供24小時生活機能服務。

統一表示，園區將由集團內物流與關聯事業公司來承租進駐，有捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配)、博客來(網路銷售)、德記洋行(一般通路銷售)、捷盛運輸(多溫層配送)等七家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站。將透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區運行順暢與安全。

並設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務複合式全智慧物流園區。 投資100億， 統一新市物流園區今動土。圖／業者提供 統一集團董事長羅智先主持動土典禮。圖／業者提供

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