快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資100億 統一新市物流園區今動土

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
投資100億， 統一新市物流園區今動土。圖／業者提供
投資100億， 統一新市物流園區今動土。圖／業者提供

統一企業100%持有的統流開發公司，在台南新市樹谷園區投資100億元，籌建大型物流園區，今上午10點舉辦動土祈福典禮，預計2024年完工並營運，將引進上千位物流專業人才與物流作業人力。

統一集團計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區，新市樹谷園區是第一案，開幕營運後則服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

動土祈福典禮，由統一集團董事長羅智先帶領關係企業主管與開發團隊與會，「統一企業集團 新市物流園區」，樓地板面積達4萬5700坪，樓層規劃為地下一層樓、地上五層樓，跳脫一般物流廠房制式空間規劃，建築物最大特點為配合屋頂太陽能板，設計出有如大鵬展翅造型外牆。

其中，園區B1設置500坪員工生活專區，引進7-Eleven物流園區形象店、員工餐廳、休閒娛樂設施。也將配置智FUN機與City Cafe智FUN機，提供24小時生活機能服務。

統一表示，園區將由集團內物流與關聯事業公司來承租進駐，有捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配)、博客來(網路銷售)、德記洋行(一般通路銷售)、捷盛運輸(多溫層配送)等七家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站。將透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區運行順暢與安全。

並設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務複合式全智慧物流園區。

投資100億， 統一新市物流園區今動土。圖／業者提供
投資100億， 統一新市物流園區今動土。圖／業者提供
統一集團董事長羅智先主持動土典禮。圖／業者提供
統一集團董事長羅智先主持動土典禮。圖／業者提供

統一集團 統一企業

延伸閱讀

娶親得「先友後婚」新黨籲陸：和平前提先交流後統一

台北市北投區信義區添「狗活動區」 2月23日開放試用

全台最大「淡水紫藤園」不歇業回歸！二園區2022花期曝　千株紫色花瀑門票免費送

年後飲食管理第五天就放棄？營養師推高纖豆漿7+7計畫

相關新聞

房價一直漲 包租公作家：這幾處現在非常危險

房價漲不停，包租公、房市專欄作家顏博志在臉書示警，包括土城暫緩、新店央北、新莊塭仔圳、高雄外圍，現在都非常危險，他說，若...

投資100億 統一新市物流園區今動土

由統一企業100%持有的統流開發公司，在台南新市樹谷園區投資100億元，籌建大型物流園區，今上午10點舉辦動土祈福典禮，...

半年漲300萬！台南三井開幕屋主笑著等 但小心這致命傷

台南三井Outlet將在2月25日正式開幕，成為南台灣首座三井Outlet，即將迎來人潮與錢潮，周邊房市發展也隨之看好。...

衝配送！統一砸百億興建台南新市物流園區 2024年啟用

統一企業（1216）100%持有之同流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達100億元，...

統一企業集團斥資百億元 新市物流園區今舉辦動土

統一企業（1216）100%持有之統流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達100億元。...

斥資100億元 統一台南新市大型物流園區動土

統一集團斥資100億元於台南新市打造大型物流園區，統一集團表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，計畫在全國北、中、南、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。