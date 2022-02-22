與日知名電商接洽 台糖：商品年底有望進軍日本市場

身為國營事業老招牌，台糖順應趨勢發展數位行銷及新媒體與消費者接地氣。談到未來發展，目前台糖已與日本知名電商及食品通路接洽，有六項沖泡類商品有機會進軍日本，預估今年底將有機會跨境銷售。

對於是與哪家日本電商接洽，台糖表示，目前正在起步，但因涉及到商業競爭暫且保密，但也說目前也有透過日本當地顧問公司調查日本市場對於台糖商品接受度及未來訂單預估。

台糖補充，之所以是六項沖泡類商品主要是根據市場訪查得出來這些商品可以在老年市場與當地廠商打出區別。至於台糖肉製品，因為台灣因有傳統豬瘟仍無法銷往日本。

台糖為了貼近消費者，2016年不僅投入臉書、IG、Youtube等社群媒體，最近投入FB直播行列，由台糖同仁親自上線銷售台糖火鍋餃、穀物沖調飲品及捲心酥等新產品，更拍攝Line Voom短影音，示範用台糖的紅花籽油、酥炸粉及里肌豬排等原料，宅在家也能輕鬆製作出星級餐廳的炸排骨料。

以台糖商品行銷事業部「台糖健康御守粉絲團」為例，該粉絲團以生活化、有趣的文字、梗圖及影音內容，搭配抽獎與粉絲們互動，推廣安心優質的台糖產品。目前已累積10.2萬人按讚、9.3萬人追蹤，2021年粉絲團貼文總觸及數199.4萬次、互動數達17.1萬次，皆超越預期目標。

另外，台糖因為新冠肺炎疫情推升宅經濟，台糖健康易購網成績相當亮麗。易購網從量販事業部接手過來之前，每年創造1,600萬元至1,800萬元營收，商銷事業部接手以後，則接近3,000萬元；2021年因為行銷策略、疫情影響，所創造營業額達到4,000萬元。

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