聯華神通集團攜Hyzon 專攻台灣氫燃料商用車市場

聯華神通集團宣布攜手氫氣燃料電池動力車的領先供應商Hyzon Motors Inc.簽訂合作備忘錄，雙方將專為台灣市場共同開發及分銷氫燃料商用車。

根據雙方所簽訂備忘錄，Hyzon將與聯華神通集團之子公司華頎股份有限公司建立一個聯合運營模式，為臺灣市場量身定做產品組合、服務、及後勤營運。雙方期望自市政當局和民營企業獲得訂單，並於2022年安排首批出貨。

同時，Hyzon將會協助聯華神通集團之減碳計畫，並於2022年向聯華神通集團提供兩輛燃料電池動力卡車。隨著在台灣成功部署首批車輛以及適當的監管機制確立於當地，雙方預期將在台灣共同為Hyzon的燃料電池動力車建立龐大商業市場。

Hyzon執行長兼聯合創辦人Craig Knight表示：「通過與聯華神通集團合作，Hyzon得以將其在重型運輸領域減碳的關鍵能力引入台灣。」「聯華神通集團強大的業界關係、顯著的經營規模和對市場的洞察力，於我們尋求未來幾年將臺灣商用卡車轉型為Hyzon燃料動力車的過程是無價的。」

聯華神通集團董事長苗豐強表示：「引進Hyzon 的技術，结合聯華神通集團的市場經驗，將為氫氣產業鏈的每一階段創造獨有的價值。」，「在過去的60年裡，聯華神通集團取得了許多成功，並在眾多具成長性的產業中引領創新。透過與Hyzon合作，聯華神通集團得以實踐其在臺灣減少碳排放和空氣污染的承諾。」

為了加速提升Hyzon動力車在臺灣的市場接受度，雙方已著手評估氫氣生產、灌充基礎設施建置的各式可能性，並探索為Hyzon車隊提供綠氫的潛在合作夥伴。

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