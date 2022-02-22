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半年漲300萬！台南三井開幕屋主笑著等 但小心這致命傷

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

台南三井Outlet將在2月25日正式開幕，成為南台灣首座三井Outlet，即將迎來人潮與錢潮，周邊房市發展也隨之看好。據台灣房屋集團統計，全台大型Outlet的周邊房市行情，除台中三井、麗寶及高雄義大因地處郊區，周邊住宅交易量不多之外，其他包括林口三井Outlet、桃園華泰名品城，以及1月才從大魯閣草衙道改裝的高雄SKM PARK，近3年房價均呈現上漲，平均漲幅從3.6%~16.8%不等，住家附近有Outlet，似乎成為房價推手，也讓人對台南三井Outlet周邊未來房價走勢充滿想像。

但業界人士也說，Outlet開幕雖可迎來滿滿的人潮，但也引發塞車噩夢，可能成為拖累房價的殺手，甚至連原本住在當地的民眾，也會面臨下班大塞車回不了家的痛苦。

台灣房屋執行長張旭嵐表示，Outlet進駐是提升區域生活機能的紅利，「公共建設」、「產業與人口進駐」、「新建案推動」相輔相成，更是帶動房市向上的重大要素，像桃園華泰、林口三井、高雄SKM PARK及台南三井的共通優勢，就是擁有高鐵或捷運、台鐵等軌道交通機能，而桃園華泰所在的青埔高鐵特區與台南三井高鐵特區，都屬於新興重劃區，隨著重劃開發，公共建設到位、商場產業進駐，躍升為各大建商的推案重鎮，逐步從「長草」、「長房」的草創期，迎向「長人」的穩定期，房市發展也逐年有利，雖然台南三井周邊生活機能還未臻成熟，對購屋族尚有抗性，但展望未來，仍可期待。

台灣房屋指出，觀察台南三井Outlet所在的高鐵特區，區內僅有的四個預售案，根據內政部實價揭露，2021年平均預售成交單價均已站穩2字頭，每坪最高成交價更衝上29萬元，離3字頭路不遠矣。

而其中某預售案在2021年6月的9樓戶，以每坪19.6萬元成交，扣除車位後總價849萬元；同年12月，同棟同格局的4樓戶，成交價已漲至每坪26.5萬元，不含車位的總價1148萬元，時隔僅半年，毎坪價差近7萬元，要多掏近3百萬元才有辦法入手，還只能買到低樓層。

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