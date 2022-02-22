台達電發表U+紫外線抑菌系列產品 將防疫輕鬆融入日常

台達電（2308）22日舉辦U+紫外線抑菌系列產品說明會，向客戶與經銷商發表系列產品並說明抑菌特點與應用情境。台達U+抑菌燈Care222®系列是在有人的空間中也能安全使用的紫外線抑菌設備，經研究證實對於Covid-19等病原體有顯著抑菌作用，採用日本特殊光源大廠USHIO在台獨家授權的 Care 222® 技術，開發各種應用產品，包含平板燈型、壁掛型、立柱型、手持型、抑菌艙等產品，將防疫工作輕鬆融入日常。

台達電樓宇自動化事業群照明事業處處長王志賢表示，台達電去年捐贈十數家重點防疫醫院抑菌艙協助醫護抗疫，獲得許多醫療人員與民眾的好評，台達更持續開發出多種形式的抑菌燈產品，包含結合照明的平板抑菌燈、可搭配室內裝潢的懸吊型與嵌入型抑菌器、適用於人潮眾多出入口的立柱型抑菌器、電梯內使用的超薄吸頂型抑菌器，以及桌上型、手持型等多項系列產品，可針對不同的使用情境搭配應用，有效提升環境的安全防護。

台大公衛針對222nm波長的紫外線清消效果所做的實驗顯示，222nm波長紫外線可有效抑制細菌、真菌以及病毒，照射5秒可消滅81% COVID-19病毒。以往常使用的254nm波長紫外線雖易被病毒及細菌的DNA吸收進而破壞以達到抑菌效果，但同時也容易對人體細胞帶來不良的影響，僅適合應用在器具或空間消毒。

而特殊波長222nm不但兼具破壞病毒及細菌的DNA以及蛋白質結構的效果，照射人體時又會被皮膚的角質層吸收，不會到達人體細胞的DNA，亦不會傷害角膜，因此能達到抑菌效果又不具254nm波長紫外線的危險性。

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