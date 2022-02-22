快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

台達電發表U+紫外線抑菌系列產品 將防疫輕鬆融入日常

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

台達電（2308）22日舉辦U+紫外線抑菌系列產品說明會，向客戶與經銷商發表系列產品並說明抑菌特點與應用情境。台達U+抑菌燈Care222®系列是在有人的空間中也能安全使用的紫外線抑菌設備，經研究證實對於Covid-19等病原體有顯著抑菌作用，採用日本特殊光源大廠USHIO在台獨家授權的 Care 222® 技術，開發各種應用產品，包含平板燈型、壁掛型、立柱型、手持型、抑菌艙等產品，將防疫工作輕鬆融入日常。

台達電樓宇自動化事業群照明事業處處長王志賢表示，台達電去年捐贈十數家重點防疫醫院抑菌艙協助醫護抗疫，獲得許多醫療人員與民眾的好評，台達更持續開發出多種形式的抑菌燈產品，包含結合照明的平板抑菌燈、可搭配室內裝潢的懸吊型與嵌入型抑菌器、適用於人潮眾多出入口的立柱型抑菌器、電梯內使用的超薄吸頂型抑菌器，以及桌上型、手持型等多項系列產品，可針對不同的使用情境搭配應用，有效提升環境的安全防護。

台大公衛針對222nm波長的紫外線清消效果所做的實驗顯示，222nm波長紫外線可有效抑制細菌、真菌以及病毒，照射5秒可消滅81% COVID-19病毒。以往常使用的254nm波長紫外線雖易被病毒及細菌的DNA吸收進而破壞以達到抑菌效果，但同時也容易對人體細胞帶來不良的影響，僅適合應用在器具或空間消毒。

而特殊波長222nm不但兼具破壞病毒及細菌的DNA以及蛋白質結構的效果，照射人體時又會被皮膚的角質層吸收，不會到達人體細胞的DNA，亦不會傷害角膜，因此能達到抑菌效果又不具254nm波長紫外線的危險性。

台達電 紫外線 DNA

延伸閱讀

鍾南山：中國大陸香港防疫目標仍是動態清零

桃園疫情傳播鏈監測至25日 視疫情調整防疫措施

高雄攜手在地善心企業 防疫物資飄洋過海到帛琉

陳時中請辭選北市長？蔣萬安：盼防疫責任承諾說到做到

相關新聞

房價一直漲 包租公作家：這幾處現在非常危險

房價漲不停，包租公、房市專欄作家顏博志在臉書示警，包括土城暫緩、新店央北、新莊塭仔圳、高雄外圍，現在都非常危險，他說，若...

投資100億 統一新市物流園區今動土

由統一企業100%持有的統流開發公司，在台南新市樹谷園區投資100億元，籌建大型物流園區，今上午10點舉辦動土祈福典禮，...

半年漲300萬！台南三井開幕屋主笑著等 但小心這致命傷

台南三井Outlet將在2月25日正式開幕，成為南台灣首座三井Outlet，即將迎來人潮與錢潮，周邊房市發展也隨之看好。...

衝配送！統一砸百億興建台南新市物流園區 2024年啟用

統一企業（1216）100%持有之同流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達100億元，...

統一企業集團斥資百億元 新市物流園區今舉辦動土

統一企業（1216）100%持有之統流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建大型物流園區，投資金額包含土地高達100億元。...

斥資100億元 統一台南新市大型物流園區動土

統一集團斥資100億元於台南新市打造大型物流園區，統一集團表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，計畫在全國北、中、南、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。