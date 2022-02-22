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斥資100億元 統一台南新市大型物流園區動土
統一集團斥資100億元於台南新市打造大型物流園區，統一集團表示，物流是生活產業中不可或缺之一環，計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區，新市物流園區為本計畫之第一案，籌備團隊會如期如質興建完成及營運，以儘速發揮實質功效。
統一表示，新市物流園區樓地板面積達4.57萬坪，園區將由集團內之物流與關聯事業公司來承租進駐，將透過AI影像辨識系統、車輛智慧管理系統、電子告示牌系統等園區智能化管理以確保園區之運行順暢與安全，也是全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務之複合式全智慧物流園區，提供全方位之物流解決方案。
統一指出，新市物流園區將引進上千位物流專業人才與物流作業人力，也已順利取得建造執照，預計4月份正式動工興建，計畫於2024年完工並營運，開幕營運後則服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路，以最好的服務品質及最佳物流時效，滿足消費者需求。
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