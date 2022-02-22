補漲態勢強 七期南側、12期、中科三大熱區齊攻6字頭

通膨加劇，原物料瘋漲，台中各重劃區屢創新高價，市調指出，除了七期新市政中心豪宅熱區之外，14期、水湳剛登場，每坪單價行情就來到50萬至60萬元，為已發展完熟的西、南屯房市挹注強勁撐盤動能。

低密度重劃區如七期南側、12期深獲自住客群喜愛，中科特區房價更在產業支撐下迅速走揚，未來這三大熱區每坪均價已從5字頭起跳，而具品牌力加持的個案更將挑戰6字頭新高，備受關注。

永慶不動產七期榮耀店主任李昱霖分析，低密度住宅區的綠覆率高、居住品質佳，又擁有成熟商圈機能加持，自然是換屋客優先鎖定的目標，並以七期南側、12期最炙手可熱。

但由於這兩區的開發都漸飽和，預售新案量少，每有新案推出，去化速度都很驚人，轉手物件也相對稀少，尤其具品牌力加持的個案更是可遇不可求，經常一上架就秒殺，屋主的價格也會踩的比較硬，少有砍價空間。

其中，12期重劃區擁有逢甲、新光雙商圈，地理環境上又鄰近中科及水湳經貿園區，近年買氣極為熱絡，如純三房住宅案「仁山潮尚居」推出後即迅速售罄，

較小坪數的「達麗J12」，每坪開價48萬至52萬元，全案已近完銷，其中，最新預售實價揭露2樓總面積35.19坪以總價1,539萬元成交，扣除車位後每坪單價55.4萬元，創區域新高。

目前區域預售新案形成斷層帶，近期將進場的麗晨建設「福德段新案」受到極大關注，基地近千坪，位在青海路、福科二路口，緊鄰西大墩公園、文修公園逾1.5萬坪綠海串聯。

此案設計上將延續品牌「風、光、水、綠」的建築元素，以各種細節堆砌生活空間，全案總銷約30億元，規劃3至4房產品，最快將在今年第1季正式進場，尚未公開已有不少麗晨粉絲爭相詢問。

透天市場則有快落成的久樘「柏登莊園Blossom Villa」，規劃獨棟、雙拼電梯別墅，每戶地坪約35至54坪、建坪近百坪，總價6,000萬元起。許多中南部傳產業主抱持「買大樓不如買別墅」的心態，賞屋詢問熱度不斷。

中科特區近期則由「寶輝VILLAGE」系列一枝獨秀，該案找來美日團隊攜手規劃，二期「世紀莊園」已有25筆預售實價揭露，均價約59萬元，最高單價及總價為19樓總面積95.35坪以總價5,217萬元成交，扣除車位後每坪單價62.8萬元。

後續分批開放銷售的交易，預估將續創高價，目前寶輝VILLAGE三期「THE PLAZA」預約熱烈，均價恐將挑戰6字頭。

焦點轉向七期南側，「惠宇大其心」近期揭露10筆交易，均價64.4萬元，其中24樓以總價6,401萬元成交，換算每坪單價達67.9萬元，刷新區域單價紀錄。而觀察區域近期推案狀況，「國泰The Park」僅餘1戶115坪樓中樓戶及1戶店面產品。

「麗晨語山簷」則是繼「山溜滴」圓滿完銷後，與「元根建築工房」吳武易建築師再次攜手合作，於七期南側河南路、大業路口打造新宜居建築「語山簷」，基地擁有三面採光優勢，且戶戶皆設有生活陽台，全案規劃55至70坪3至4房，共39戶住家產品。

「語山簷」跳脫過往常見的錯層陽台及植生牆設計，選用2.0Double Skin複層植生牆體，開創出「空中三合院」，高低錯落的植栽槽延伸出綠意綿延的簷廊，讓室內保有充足採光及通風對流，為業界極罕見的規劃。

此案甫推出即受市場熱烈好評，近期有約20筆預售實價陸續揭露，均價達51.7萬元，最高價則落在15樓以總面積102.64坪、總價4,880萬元成交，扣除車位後每坪單價59.3萬元，後續交易也可望持續攀高。

另外，「泰御天鑄」、「時代州廳」兩案開價都在50萬元起，並已接近完銷，而國泰建設（2501）今年購入的大墩七街、大觀路口土地，距離「國泰The park」基地僅一街之隔，最快在明年第3季進場，市場推估每坪單價將恐將突破65萬元。 台中市西、南屯三大熱區指標新案一覽。宋健生/製表

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