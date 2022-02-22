屏東房市也在燒！透天狂漲4成、新屋攻3字頭

東森房屋研究中心統計實價資料指出，屏東縣近年高鐵南延、高雄捷運延伸等交通利多題材發酵，加上科學園區及藝文場館相關計畫紛紛落成，2021年建物買賣轉移棟數逾6200棟，創15年新高，並推動房價增長。

其中，屏東縣府會所在地—屏東市，近四年整體房價漲幅逾2成5，其中透天漲幅破4成，一年間總價成長超過250萬元；土地平均單價更是驚人成長7成5，單價從一坪7.3萬元漲至12.8萬元。

東森房屋屏東家樂福加盟店魏漢傑店東表示，屏東市目前有兩大交易熱點，一是演藝廳周邊，由屏東教育大學往麟洛至運動公園，附近尚有義大醫院醫療建設題材加持；另一熱點為大武營區域，為榮總所在地，並有高鐵題材持續發酵中。

魏漢傑表示，屏東房價上漲，一來因土地、原物料及人工成本上揚，導致新成屋上漲，二來是許多外來、返鄉客購屋使然。

他說，有許多退休族，將戶籍地保留在北部，搬到屏東享受南國步調，亦有不少北漂及高雄的科技、醫療產業工作者，看準未來榮總、義大及科學園區之發展，搶先置產，為未來返鄉、遷移做準備。

魏漢傑表示，過去客戶絕大多數偏好透天厝，但隨著家庭型態轉變及總價預算考量，現在30坪透天總價就要1,300萬元，年輕人負擔能力有限，也使得華廈大樓成為市場最搶手之產品。

尤其是總價500~800萬元間的兩房新成屋，翻修後3~4房的中古華廈大樓都非常熱銷。此外，900~1,300萬元的透天別墅，也是當前市場最大的需求之一。

魏漢傑表示，屏東市土地的單價漲幅，反映了近年的房市熱度，尤其109年到110年，1年內便漲了3萬多元，讓地主開始抱持惜售心態，使得建地取得的難度更高，未來三年內，保守至少再漲10%。

魏漢傑表示，目前屏東最指標的建案為甲山林的「花園帝寶」，開價已來到27.5萬元，「以現在的土地取得成本來看，在演藝廳周圍，新成屋可望站上三字頭。」 資料來源／東森房屋

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