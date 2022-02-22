台南三井Outlet要來了！房價爆噴 半年漲300萬

國內觀光人潮復甦，Outlet進駐，帶動生活機能，成助漲房市發展推手，根據台灣房屋集團統計，全台大型Outlet的周邊房市行情，包括林口三井Outlet、桃園華泰名品城、高雄SKM PARK，近三年房價均上漲，平均漲幅落在3.6%~16.8%不等，另，近期將開幕的台南三井Outlet，房市備受看好，其中有預售新案，半年一坪漲7萬，9樓戶去年6月賣849萬，12月時，較低的4樓同格局房型，一戶已賣到1148萬元，半年狂漲300萬元，漲勢相當驚人。

統計資料顯示，扣除台中三井、麗寶及高雄義大因地處郊區，周邊住宅交易量不多，2019年與2021年相較，林口三井以漲幅達16.8%居冠，再來為桃園華泰名品城，增15.6%，一月才從大魯閣草衙道改裝的高雄SKM PARK，也有3.6%漲幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，Outlet進駐是提升區域生活機能的紅利，「公共建設」、「產業與人口進駐」、「新建案推動」相輔相成，更是帶動房市向上的重大要素，像桃園華泰（2329）、林口三井、高雄SKM PARK及台南三井的共通優勢，就是擁有高鐵或捷運、台鐵等軌道交通機能。

像桃園華泰所在的青埔高鐵特區與台南三井高鐵特區，都屬於新興重劃區，隨著重劃開發，公共建設到位、商場產業進駐，躍升為各大建商的推案重鎮，逐步從「長草」、「長房」的草創期，迎向「長人」的穩定期，房市發展也逐年有利，雖然台南三井周邊生活機能還未臻成熟，對購屋族尚有抗性，展望未來，仍可期待。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，觀察台南三井Outlet所在的高鐵特區，目前尚處長房期，特區內僅有的四場建案，均為預售案，據內政部實價揭露，包括遠雄建設推出的「遠雄明日讚」、達麗建設的「達麗國家強棒」，還有「佳展大展」及「晶悅首發」，2021年平均預售成交單價均已站穩2字頭，每坪最高成交價更衝上29萬元，離3字頭路不遠矣。

其中預售案「佳展大展」，2021年6月的9樓戶，以每坪19.6萬元成交，扣除車位後總價849萬元；同年12月，同棟同格局的4樓戶，成交價已漲至每坪26.5萬元，不含車位的總價1148萬元，時隔僅半年，毎坪價差近7萬元，不僅要多掏近3百萬元才有辦法入手，還只能買到低樓層，足見台南高鐵站區的房市爆發力。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，受惠南科效應及台南公共建設題材不斷，台南除了較偏遠的山線行政區外，各地房市交易都相當熱絡，加上缺工缺料使建築成本不斷高漲，一些具備發展潛力的區域，預售屋的「未來價」已經都比市區成屋還高了。

薛大川說，台南高鐵特區不但是交通樞紐，也是「沙崙智慧綠能科學城」所在的產業重鎮，目前綠能科技示範場域啟用，中研院南部分院、陽明交通大學台南校區等產業單位也陸續進駐，大台南會展中心亦已完工，4月將首展啟用。

未來此區將與南科串連為產業廊道，成為啟動台南經濟的重要引擎之一，也將帶動大量就業人口移入；加上特區雙鐵共構，且鄰近86快速道路可串聯國道，利多相當豐沛，Outlet進駐更是錦上添花。

在眾星拱月之下，高鐵特區近2年的預售交易已逾上千筆，是全歸仁區成屋交易量的將近1倍，除了吸引不少投資族置產規劃出租，也深受鄰近仁德、關廟及歸仁等在地換屋族青睞，使房市價量齊旺。 資料來源／台灣房屋 資料來源／台灣房屋

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