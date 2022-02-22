快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄獅打造移動的五星餐廳 「鳴日廚房」3月底試營運

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
鳴日廚房用餐車廂由柏成設計操刀，融合東西方設計風格。圖/雄獅旅遊提供
鳴日廚房用餐車廂由柏成設計操刀，融合東西方設計風格。圖/雄獅旅遊提供

雄獅（2731）以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日展開試營運。首波與晶華（2707）攜手合作，嚴選列車沿途在地特色食材製作餐點，並巧妙結合窗景與行經路線規劃菜單與餐序，今（22）日起於雄獅旅遊官網開放預購。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日廚房不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試才完成，並以列車窗景為題，讓旅客在移動過程飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力，期盼將鳴日號打造成為台灣意象的代表，提升台灣在國際觀光領域的價值。

鳴日廚房餐車服務首波與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，提供精緻的佳餚美酒，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等都將入菜，並佐以深具巧思的上菜時序，旅客可以邊欣賞龜山島蔚藍海景，邊品嚐蘇澳漁港新鮮漁獲；抵達花蓮時還能吃到紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點。

車廂設計部份，鳴日廚房分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，內部由柏成設計操刀，融合東西方設計風格，不論是臺灣元素的竹編餐椅，或是呼應鐵道主題、可隨意揉捏塑形的鐵製藝術燈等，都極具特色。

鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車兩種不同編組規劃遊程，其中鳴日廚房試營運階段選擇晶華酒店為合作夥伴，主打1日和2日花東行程，1日遊程規劃前往花蓮，去程在列車上享用美味午餐，並在特殊路段緩行，欣賞龜山島、清水斷崖絕景；回程則是享用以鴨賞、三星蔥、包心粉圓等宜蘭特產製成的甜點套餐。2日遊將尋訪臺東，除了在列車上享用午餐外，回程特別提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排輕鬆微醺時光增添出遊回憶。

延伸閱讀

雄獅 四代店插旗轉運站

旅行社上架日本自由行團 陳時中曝國門最快開放時機

迎日本3月重啟國門 旅行社回補人力、日本自由行上架

阿里山櫻花季3月初登場 雄獅推賞櫻行程最低千元有找

相關新聞

房價一直漲 包租公作家：這幾處現在非常危險

房價漲不停，包租公、房市專欄作家顏博志在臉書示警，包括土城暫緩、新店央北、新莊塭仔圳、高雄外圍，現在都非常危險，他說，若...

屏東土地4年漲75％！透天也買不起了 華廈成熱門產品

全台房價漲，屏東也不例外，房仲業者統計實價登錄，近四年屏東市房價漲幅逾25%，其中透天漲幅破40%，等於一年間總價成長超...

雄獅打造移動的五星餐廳 「鳴日廚房」3月底試營運

雄獅（2731）以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3...

半年漲300萬！台南三井開幕屋主笑 林口也漲16%

台南三井Outlet將在2月25日正式開幕，成為南台灣首座三井Outlet。房仲觀察周邊預售案實價資料，有建案半年一坪漲...

藥華藥重申免賠1.42億歐元定讞終判 新藥訂單續湧進

藥華藥（6446）21日晚間發布重大訊息，針對訴訟對手混淆視聽，執行長林國鐘強調，德國聯邦最高法院判決主文，明確撤銷AO...

中鋼元月好旺 大賺54億

中鋼昨（21）日公告1月稅前盈餘54億元、年增52%，為史上同期最高；基本面亮眼，加上俄羅斯、烏克蘭關係劍拔弩張，激勵鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。