半年漲300萬！台南三井開幕屋主笑 林口也漲16%

台南三井Outlet將在2月25日正式開幕，成為南台灣首座三井Outlet。房仲觀察周邊預售案實價資料，有建案半年一坪漲7萬元，9樓戶去年6月賣849萬，12月時，較低的4樓同格局房型，一戶已賣到1148萬元，半年狂漲300萬元。

台灣房屋集團指出，全台大型Outlet周邊房市行情，除台中三井、麗寶及高雄義大因地處郊區，周邊住宅交易量不多之外，其他包括林口三井Outlet、桃園華泰名品城，以及1月才從大魯閣草衙道改裝的高雄SKM PARK，近三年房價均呈現上漲表現。

其中以林口三井Outlet上漲16.8%最多，桃園華泰名品城也有15.6% 漲幅。住家附近有Outlet，似乎成為助漲房市發展的推手之一，也讓人對台南三井Outlet周邊未來房價走勢充滿想像。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，Outlet進駐能提升區域生活機能，若有公共建設、產業與人口進駐、新建案，更容易帶動區域房市發展。桃園華泰（2329）、林口三井、高雄SKM PARK及台南三井，即都擁有高鐵或捷運、台鐵等軌道交通機能優勢。

其中，桃園華泰所在的青埔高鐵特區與台南三井高鐵特區，都屬於新興重劃區，隨著公共建設到位、商場產業進駐，躍升為各大建商的推案重鎮，逐步從「長草」、「長房」的草創期，迎向「長人」的穩定期，台南三井周邊生活機能雖尚欠缺，但展望未來，仍可期待。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，台南三井Outlet所在的高鐵特區，目前尚處長房期，特區內僅有的四場建案，均為預售案，根據內政部實價揭露，包括遠雄建設（5522）推出的「遠雄明日讚」、達麗建設（6177）的「達麗國家強棒」，還有「佳展大展」及「晶悅首發」，2021年平均預售成交單價均已站穩2字頭，最高成交價衝上一坪29萬元。

其中預售案「佳展大展」，2021年6月，9樓戶以每坪19.6萬元成交，扣除車位總價849萬元；同年12月，同棟同格局4樓戶，成交價已漲至每坪26.5萬元，不含車位總價1148萬元，時隔僅半年，毎坪價差近7萬元，不僅要多掏近300萬元才能買到，還只能買到低樓層。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，受惠南科效應及台南公共建設題材不斷，台南除了較偏遠的山線行政區外，各地房市交易都相當熱絡，加上缺工缺料使建築成本不斷高漲，一些具備發展潛力的區域，預售屋的「未來價」已經都比市區成屋還高了。

薛大川說，台南高鐵特區不但是交通樞紐，也是沙崙智慧綠能科學城所在的產業重鎮。目前綠能科技示範場域啟用，中研院南部分院、陽明交通大學台南校區等產業單位陸續進駐，大台南會展中心亦已完工，4月將首展啟用。

他表示，未來此區將與南科串連為產業廊道，成為啟動台南經濟的重要引擎之一，也將帶動大量就業人口移入；加上特區雙鐵共構，且鄰近86快速道路可串聯國道，利多相當豐沛，Outlet進駐更是錦上添花。

統計實價資料，高鐵特區近2年的預售交易已逾上千筆，較歸仁區成屋交易量多出近1倍，除了吸引不少投資族置產規劃出租，也深受鄰近仁德、關廟及歸仁等在地換屋族青睞，使房市價量齊旺。 資料來源／台灣房屋 台南高鐵特區利多豐沛，周邊預售案時隔半年，毎坪價差近7萬元。圖／台灣房屋提供 資料來源／台灣房屋

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