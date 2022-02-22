屏東土地4年漲75％！透天也買不起了 華廈成熱門產品

全台房價漲，屏東也不例外，房仲業者統計實價登錄，近四年屏東市房價漲幅逾25%，其中透天漲幅破40%，等於一年間總價成長超過250萬元，土地平均單價漲幅近四年更高達75%，1坪自7.3萬元成長至12.8萬。

專家分析，屏東縣市近年在高鐵南延、高雄捷運延伸、科學園區及藝文場館相關計畫紛紛落成等利多下，推動房價逐年增長，另，亦有北漂及高雄的科技、醫療產業工作者，看準未來榮總、義大及科學園區之發展，搶先置產，為未來返鄉、遷移做準備。

東森房屋屏東家樂福加盟店魏漢傑店東表示，屏東市目前有兩大交易熱點，一是演藝廳周邊，由屏東教育大學往麟洛至運動公園，附近尚有義大醫院醫療建設題材加持；另一熱點為大武營區域，不僅為榮總所在地，更有高鐵題材持續發酵中。

魏漢傑指出，近年屏東市場有所謂「典範轉移」現象，過去客戶絕大多數偏好透天厝，但隨著家庭型態轉變及總價預算考量，現在30坪透天總價就要1,300萬元，年輕人負擔能力有限，也使得華廈大樓成為市場最搶手產品，尤其是總價500~800萬元間的兩房新成屋，及翻修後3~4房的中古華廈大樓都非常熱銷，此外，900~1,300萬元的透天別墅，也是當前市場最大的需求之一。

目前屏東指標建案為甲山林的「花園帝寶」，開價已達27.5萬元，魏漢傑表示，以地取得成本來看，在演藝廳週圍，新成屋可望站上三字頭。

至於未來屏東漲勢，魏漢傑指出，屏東市土地的單價漲幅，反映近年的房市熱度，不少地主抱持惜售心態，使得建地取得的難度更高，估計未來三年內，保守再漲10%。 資料來源／東森房屋 資料來源／東森房屋

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