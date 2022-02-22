元利砸50億買大安區角地 專家：規劃豪宅有望衝破300萬

元利建設砸逾50億元購置北市信義路三段、新生南路口，大安森林公園對面近364.82坪的「角地都更案」，推估每坪地價育1500萬元，有望躍居為全國單價最高「地王」，市場專家分析，該地地點絕佳，規劃豪宅、商辦、飯店等複合性大樓都是不錯的選擇，也有非常好的商機，若規劃豪宅，甚至衝破單價300萬大關都有可能。

據北市都更處資料，該都更案是民間申請自行劃定更新單元，共計有13筆地號，去年底被元利建設全數買走。

元利建設此次購地，又多了一項「最貴」紀錄，旗下打造的「ONE PARK TAIPEI信義聯勤」，坐擁大安森林公園第一排景色，有全台「最貴豪宅」美名，每坪成交均價約250萬元，最高交易則為去年7月，單坪299萬元，總價4.6億元，總坪數177坪，買家為元利董事長林敏雄長子林弘斌的翔鼎投資，儘管是自家人買進價格，仍未破央行總裁彭淮南的「300萬防線」。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，台北市精華區內土地稀少，該案地理條件相當好，不管是主客觀條件，都可說是買到一塊好布料，而其使用分區包含商三特，平均容積率約530%，其基準容積單價每坪近300萬元，雖然基地面積不大，但若加上都更容積獎勵，頗有可觀，另，其位於角窗，鄰近大安森林公園、捷運、商圈的複合機能，推測規劃興建商辦、商旅是最可能選項，若是興建住宅，也將會是耳目一新的亮眼規劃。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，該案基地面積不到400坪，但正對大安森林公園、雙面臨路，且具有學區優勢，加上開發限制少、座向佳及容積高，去年已完成都市更新單元劃定，容獎還有上攻空間，的確有地王條件，未來規劃興建商辦、豪宅都有可能，倘若是豪宅規劃，推案價格不排除衝破300萬大關。

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