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中天集團開發全球唯一廣效性新冠新藥，獲國際期刊發表

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中天（4128）集團今（21）日晚間宣布，子公司合一生技與中天大陸子公司中天上海研發全球第一支廣效性新冠肺炎新藥SNS812，實驗數據在全球頂尖期刊EMBO發表，SNS812對各種變異株病毒都顯著抑制。針對這項新藥，中天集團預計今年年中向美國提出人體臨床驗申請（IND），搶攻全球千億元新冠治療市場商機。

根據合一生技（4743）今日晚間的公告指出，合一與中天生技子公司共同研發，台大醫學院教授楊泮池、張淑媛指導的SNS812廣效型抗新冠流感小核酸新藥實驗數據，獲國際 知名SCI期刊EMBO Molecular Medicine接受，本日正式對外發表。

合一說明，SNS812小核酸新藥，是藉由獨特的小核酸機制，直接鎖定新冠病毒重要且不易變異的基因區域，從根源切斷並破壞病毒基因，經證實對99.8%的變異株均可有效抑制。

不同於目前已發表的其他抗新冠藥物，是經由干擾病毒複製（eg.molnupiravir）或阻礙病毒蛋白裁切（eg.paxlovid）來抑制病毒。目前SNS812對所有新冠病毒之覆蓋率全球最高。可廣效顯著抑制各種新冠病毒株於細胞內的複製，包含原始株(A.3)、α(Alpha)、β(Beta)、γ(Gamma)、ε(Episilon)與δ(Delta)等，並在ACE2轉殖基因鼠上展現出顯著的活體治療與預防效果。

此外，具高度專一性的SNS812也在多物種的毒理研究中顯示其低致免疫性及安全性，與目前已發表的小分子化學藥物相比，具有相對更低的用藥風險與副作用。相關實驗數據投稿於國際重磅SCI期刊EMBO Molecular

Medicine，獲得接受並於今年2月21日正式對外發表。

合一生技說明，SNS812的藥物研發成果在EMBO Molecular Medicine刊載，不僅是國際頂尖期刊對於小核酸類新藥研發領域的認同，更是對於SNS812用於治療新冠肺炎的科學實證與藥物潛力給予高度肯定。

基於新冠病毒逐漸流感化，治療型藥物發展將日益重要，SNS812為迄目前為止兼具有治療與預防效果之廣效型核酸，對各種冠狀病毒變異株均展現顯著抑制效果，後續研發目標為廣效型抗新冠流感核酸新藥。SNS812目前正進行CMO藥物合成及CRO動物毒理實驗，預計今年年中提交美國IND申請。

S8 合一 生技

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