台中豪宅均價王連番易主 三大名宅爭霸

台中豪宅平均單價不斷攀高，「大陸宝格」、「寶璽天睿」二社區自2019年起互爭龍頭寶座，幾乎只有微幅差距；近期「聯聚瑞和大廈」在落成後揭露的10餘筆高樓層戶別，平均單價一舉衝高，躍居豪宅王寶座，也為台中豪宅市場再點燃戰火。

台中近年建設、交通、生活機能陸續到位，不少企業主在此置產，且積極鎖定具身分象徵的七期新市政中心，市場熱度驚人，尤其有品牌力加持的頂級個案競爭更激烈。

根據內政部實價登錄最新資料，統計近一年交易狀況，「寶璽天睿」2021年有九筆成交，穩居億元級豪宅交易王；甫落成「聯聚瑞和大廈」八筆及指標案「寶輝秋紅谷」六筆在後；「大陸宝格」、屋齡已14年的「聯聚信義大廈」各有二筆。

其中，「大陸宝格」去年底出現一戶9字頭實品屋交易登錄，一下子把社區平均單價拉高到68.15萬元；擁有府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」，落成後屢傳高價交易，2020至2021年連兩年穩居億元級豪宅最多個案，也使「寶璽天睿」成為近二年占據豪宅均價王寶座最久的個案，目前均價約68.05萬元。

定義超豪宅的「寶璽天睿」由日本空間設計大師片山正通、加拿大地標建築大師Michael Green與亞洲知名室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，規劃融入自然光、大量綠景及建築業創舉「Z字形四面採光」的獨有格局，被視為豪宅界頂尖規格標竿，更連獲多項國際大獎。

另外，「聯聚瑞和大廈」實價登錄有18筆，社區平均每坪單價72.8萬元，其中40、41、42樓等還出現8字頭成交，拉高單價表現。值得注意的是，目前揭露戶別集中在高樓層，20樓以下交易有二筆，因登錄筆數不多，後續單價數字還會波動，隨時牽動台中豪宅王的更迭。

群義房屋京璽市政加盟店長王俊期分析，總價億元級的客層，相當重視品牌力及產品珍稀性，如「聯聚瑞和大廈」為中部最高住宅大樓，超高樓層在預售期即已售出，後續中低樓層實價登錄數字值得關注。

以戶數及價格來看，「寶璽天睿」為目前頂級個案表現最穩定，各戶之間價格波動僅為戶別及樓層的價差，加上主打精裝修，配有千萬元廚具，成屋後連續兩年都有亮眼銷售成績，仍有機會重奪豪宅單價王寶座。

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