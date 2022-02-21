國家住都中心再推林口社宅 專管監造及耐震採購案招標

國家住都中心在林口推出「文仁安居」社宅，是繼全台最大戶林口世大運選手村社會住宅後，再推林口地區的社宅；本案新建統包工程的「委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務案」，即日起公告上網招標至3月21日止，歡迎廠商踴躍投標。

新北市林口區富有綠地與林蔭大道資源，在水泥叢林城市中格外受到居民歡迎。

國家住都中心表示，此案基地總面積約為1.2公頃，位於二條林蔭大道文化二路一段與仁愛一路交叉路口，鄰近校區及林口社區運動公園，生活機能完整；中心未來也會以大量的開放空間設計，回應林口地區另類的「綠色經濟」。

國家住都中心表示，興建社宅除為青年及弱勢族群提供安穩、舒適及便利的住所外，也希望透過提供老、幼代間融合服務，建立宜居的社區及鄰里生活，達成照護不同世代族群的目標。

為加速推動社宅興建工程，本案已完成後續統包工程招標文件草案，接續勞務採購案決標後，即進入統包工程招標。本次勞務採購招標文件已公告於國家住都中心網站採購專區，歡迎廠商踴躍參與投標，共同加入社宅國家隊的行列。

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