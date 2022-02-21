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東森總裁王令麟砸10億 台中七期購豪宅作中部旗艦店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台中即時報導
東森總裁王令麟大手筆花費9億購入，再加碼1億元裝潢的結晶，打造坐落在台中七期的東森直消ecKare旗艦店。東森購物／提供
東森總裁王令麟大手筆花費9億購入，再加碼1億元裝潢的結晶，打造坐落在台中七期的東森直消ecKare旗艦店。東森購物／提供

東森總裁王令麟大手筆花費9億購入，再加碼1億元裝潢的結晶，打造坐落在台中七期的東森直消ecKare旗艦店。東森直消目前已在台北、高雄設置培訓中心，東森集團總裁王令麟看好東森直消電商ecKare未來發展，在台中七期投入資金置入豪宅作為中部的旗艦店與接待中心，顯然下一步棋將以台中為來年的重點發展區域，預備大舉拓張中區的會員招募與營運。

王令麟表示，房地產在各項原料不斷上漲的因素下，已經呈現上漲趨勢，台中麗格位處台中七期最核心的區域，可以說是蛋黃中的蛋黃區，且台中七期類似的旗艦店相當匱乏，因此，這物件具有相當的增值潛力。

王令麟表示，在經濟發展上，台中不論是在消費力，地區的指標性都相當足夠，而且台中地理位置適中，對於北中南的會員都可以做最好的服務；因此，選定台中市最高級之地段，可以表現東森直消電商ecKare在精耕會員的用心。

東森直消ecKare旗艦店已在1月底啟動試營運，並預計3月6日正式開幕。樓面規劃一共有三層樓600坪空間、每層樓約200坪，一、二樓重金禮聘五星級豪宅的御用設計大師-宇寬設計設計師郭耀煌打造、三樓隆重委託日本知名商空設計船場設計來進行規劃，其中，一樓為東森直消電商ecKare旗艦店，整體採取時尚明亮的銀白色系裝潢，入門以三大盞水晶設計吊燈呈現奢華大氣之風。並設有三區寬敞的商品體驗和商品陳列區。

二樓空間除直消會員咖啡廳另設小型會議室，可舉行小組團契及辦活動，維持直消團隊向心力，除此之外提供會員兒童遊樂區及學齡兒童讀書室，三樓則是東森自然美最大的旗艦生技美學中心，以全台SPA界最高等級區域及裝潢為目標，兼具古典及設計質感。

裝潢風格與SPA房名稱以繽紛的花語命名，分別有玫瑰、薔薇、百合、小蒼蘭、玲蘭、紫薇、牡丹、海棠、向日葵等，SPA房設有獨立衛浴，其中，二間VIP套房超過10坪服務空間，雙人高級休息區及65吋電視可觀看所有頻道外，設置溫泉泡湯，可端看七期風景，套房為特別預約，為閨密及夫妻提供最高級服務。

王令麟 電商 豪宅

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