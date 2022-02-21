寒流發威 王品集團「石二鍋」單日突破千萬元業績
最強寒流來襲，帶動火鍋業績大爆發，王品（2727）旗下「石二鍋」單日就創千萬元業績。全台最低溫來到7.2度，高達20個縣市發布低溫特報，「石二鍋」不僅現場大排長龍，外帶、外送業績成長更驚人，整整翻了四倍以上。王品表示，台灣人愛吃鍋的實力不容小覷，「石二鍋」平均單日可賣2,000組生食鍋物，寒流來襲更一舉翻倍突破4,000組。
王品表示，看準寒流商機，「石二鍋」也推出外帶優惠，即日起至2月28日止，外帶生食鍋物滿500元即贈刮刮卡一張、滿1,000元贈兩張，以此類推，不僅人人有獎、中獎率100%，憑發票還可再抽一年份石二鍋。
天冷想吃鍋又懶得動，免排隊的外送火鍋成懶人首選，麻油爆炒蒜頭、洋蔥香氣噴發，注入柴魚高湯成為「石二鍋」最經典的石頭鍋，搭配雪花牛、季節時蔬、漿餃副食，再來一杯檸檬冬瓜冰沙，煮好的療癒火鍋直送到家，助攻外送業績比往常成長2倍以上。
此外，疫情改變大眾飲食習慣，許多人嘗試外帶生鮮回家自煮，「石二鍋」也推出單人、雙人、多人三款外帶生食鍋物組，可省去到超市採買鍋底、肉品、配料的麻煩。王品表示，988元的「精選火鍋外帶組」，適合3-4人親友聚餐，集合超人氣石頭鍋、勁辣香濃的辣姊鍋；840g牛豬雙拼或全牛肉盤；還有芋香貢丸、爆濃海鮮球、百頁魚豆腐等明星丸餃。
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