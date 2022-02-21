晶鑽去年營收攻頂 今年聚焦三大策略、營運拚勝去年

晶鑽生醫（6815）今（21）日表示，看好顏值經濟需求的強勁成長，將持續研發與引進代理新品、透過結盟強化市場通路，並擴大投資，啟動中區總部與展銷中心的興建計畫，加速創造規模優勢，今年營運將更優於去年。

晶鑽生醫受惠新品上市與產業結盟綜效顯現，去年合併營收創下歷史新高，達3.95億元，年成長28.87%。由於高毛利率的二大品項—自有品牌提美拉線材、獨家代理優緹偲音波（UTIMS）系列的營收皆持續成長，今年可望一舉扭轉去年上半年因疫情導致的虧損，全年獲利將重返成長軌道。

晶鑽生醫採取自有品牌為主、代理品牌為輔的營運雙軌策略。公司歷時六年成功開發出國內第一、也是唯一利用自主技術取得TFDA第二等級醫療器材許可證之線材，並推出自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」，打破進口壟斷的線雕拉提市場。

總經理謝佳憲表示，線雕拉提是一種超微創手術，利用外科手術使用的可吸收PDO縫合線（polydioxanone，聚對二氧環己酮，又稱蛋白質線）植入皮下，透過刺激皮膚下的膠原蛋白增生產生物理性的拉提與緊實效果，國際醫學美容科技界視為是繼肉毒桿菌、玻尿酸/電波拉皮後的「第三次微整形革命」。

董事長賴柏如指出，晶鑽生醫看準非侵入式與低侵入式的抗衰老療程將蔚為主流，四年前國內獨家代理引進韓國原廠寇斯特的優緹偲（UTIMS）第三代超音波系統，提供消費者用於臉部拉提療程的新選項。而身體用的UTIMS第三代超音波探頭在去年獲TFDA上市許可，成功擴大應用市場從臉部拉提到溶解身體脂肪。

展望今年，謝佳憲說明，將以三大策略再創營運成長高峰。首先是持續優化產品組合，繼續推動提美拉線材在中國大陸、美國的取證上市進度。包括投入開發次世代提美拉線材，以及刺激組織再生改善顏值的全新自有品牌產品。

其次，透過「資源共享」的結盟策略，提升旗下自有品牌與代理產品的滲透率，帶動整體業績的成長。去年晶鑽生醫串連知名連鎖醫美診所籌組國內最大的醫美產業聯盟，盼創造共同採購、共同行銷及教育訓練的共榮效益。公司也與維格醫美集團完成產品採購意向書的簽署，今年公司將繼續深化與其他連鎖醫美診所具體合作。

三、啟動中區總部與展銷中心興建計畫，謝佳憲表示，目前公司的研發與行銷資源皆集中北部，而以台灣六都的未來發展觀察，看好台中市蘊藏的旺盛消費力，將是極具開發的醫美保健市場。

去年底晶鑽生醫董事會通過以近8,000萬元買入約110坪的台中七期重劃區土地，坐擁地緣與交通便利優勢，將打造為集團的中部地區營運總部，初步規劃有辦公室、產品展銷中心以及專屬產品開發的實驗室等，不僅為未來拓展中南部業務超前部署，更期望發揮垂直整合綜效，若一切順利，預計2024年完工啟用。

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