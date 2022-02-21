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上銀科技攜手30家廠商 成立智慧製造精進聯盟

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
上銀科技攜手30家廠商正式成立「智慧製造精進聯盟」。記者宋健生/攝影
上銀科技攜手30家廠商正式成立「智慧製造精進聯盟」。記者宋健生/攝影

「TIMTOS x TMTS台北國際工具機展」今(21)日登場，上銀科技（2049）同步在會場宣布，攜手30家夥伴廠商，共同舉行「智慧製造精進聯盟」啓航儀式。上銀集團總裁卓永財表示，聯盟將從關鍵零組件升級開始，帶動台灣工具機產業一起轉型智慧化邁入「智慧機械」。

卓永財表示，這30家廠商都已使用i4.0BS智慧型滾珠螺桿，部分廠商更在此次工具機展中，展出使用上銀智慧型滾珠螺桿的高階設備。

卓永財指出，非洲諺語「一個人走得快、一群人走得遠」，上銀與30家台灣工具機勇於創新的先行者，共創台灣智慧機械新未來。

HIWIN上銀今年參展以「工業 4.0 最佳夥伴」為主軸，展示長期耕耘智慧機械的能量，包括：在新世代傳動元件方面，展示i4.0智慧型滾珠螺桿、智慧型線性滑與車用滾珠螺桿螺桿；直驅智造轉動商機部分，展示Torque Motor迴轉工作台的產業應用。

在智慧製造產業加值方面，展示銲接機器人系統解決方案、Workholic RA610搭配車床上下料應用。另在直驅動力效能提升方面，有IM-1主軸馬達、 超薄型直驅馬達、SSA單軸線性馬達定位平台暨線性氣浮平台、伺服驅動器暨伺服馬達。

其中，上銀最新開發i4.0BS智慧型滾珠螺桿的主要理念，訴求是希望協助台灣機械順利跨入智慧機械，帶動產業升級，為客戶加值。其次，因應少子化、缺工，提供智慧預測性維護功能，而這也是歐美製造的大趨勢。

另外，HIWIN智慧型滾珠螺桿所提供的降低不良率及減少碳排量功能，符合ESG永續環保精神。

富比士(FORBES)報導「促成製造業轉型工業4.0的十大趨勢」，上銀智慧型滾珠螺桿就具備預測式維護、邊緣運算、自動化與關燈工廠、工業物聯網(IIOT)、3D列印、機器人、智慧與永續的產品等七大趨勢，完全符合製造業轉型工業4.0趨勢。

目前，「智慧製造精進聯盟」成員包括：上銀科技、台中精機、台灣瀧澤、大光長榮、 三鋒機器、正代機械、永詮機器、永進機械、台灣赫可、台灣麗偉、百德機械、協鴻工業、東台精機、昌勇實業、奕達精機。

以及洽群機械、首鑽精密、高鋒工業、捷力精密、崴立機電、華銳精機、晶禧科技、新虎將機械、嵩富機械、鉅業精機、銅翌機械、赫騏精密、邁萃斯精密、邁鑫機械、鍵和機械、聚鑫機械等。

上銀科技 智慧機械

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