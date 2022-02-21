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大和解？花敬群證實已與柯文哲見面談過社宅
台北市政府與中央日前因為社宅財務問題隔空交火，內政部次長花敬群今（21）日接受網路節目專訪時證實，他與台北市長柯文哲日前已見過面，中央地方合作是福氣，吵架是悲哀，雙方只是認知有落差。
花敬群今日接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時證實，他與柯文哲大約在兩周前見過面，主要是針對北市都市計畫案有些溝通，也談到社會住宅議題，在管理面進行溝通，「這是很棒的。」
花敬群說，蓋社宅一定要有雄心壯志、耐心和專業分析，財務是最核心的問題，目前的方法是透過銀行融資，地方政府收到租金攤還若不足，由中央補助，若足夠攤還，中央可以不用補助太多，這是遊戲規則，也經過政府部門、會計師事務所確認可行。
花敬群指出，截至目前為止直接興建、既有、興建中的社會住宅已將近6萬戶了，而國家住都中心截至今年1月底，就發包出去1.5萬戶左右，預計今年還會有1.7萬戶。
花敬群也表示，日前也找來各地方政府溝通，針對工料成本提高，形成新的財務壓力問題，未來會用決標、決算作為中央補助地方的基礎，也就是會透過財務安排協助地方吸收，讓地方政府能夠安心推動社宅。
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