出席工具機聯展 蔡總統：讓台灣邁向智慧機械的新紀元

蔡總統今（21）日出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid 開幕典禮」，她表示，面對疫情衝擊、地緣政治變化以及各國提出2050碳中和目標，台灣更應該朝整合資通訊產業、精密機械產業及智慧製造技術驗證場域，一起組成國家隊，共同拓展市場，讓台灣成為智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。她也希望業界與政府繼續攜手努力，讓台灣邁向智慧機械的新紀元。

蔡總統表示，今天是外貿協會、機械公會及工具機公會首度共同主辦的「TIMTOS x TMTS 2022」聯展開幕。台灣兩個最重要的工具機展覽首度攜手合作，在全球供應鏈重組的重要時刻，這樣的組合不但具有開創性，更具有指標性的意義。

她認為，機械產業是台灣經濟成長的關鍵動力。我們有完整的產業鏈，有最彈性靈活的中小企業，更有不斷突破的創新精神。當台灣面對疫情挑戰時，也是靠各位的專業和實力，才能迅速打造口罩國家隊，成為穩定國家的力量。

蔡總統指出，因為大家的努力，在全球疫情衝擊下，台灣機械產業去年出口額達到278億美元，產值約1.3兆億元，成長了27%，創下歷史新高，到今年1月，已經連續17個月正成長。此外，機械產業提供超過30萬個就業機會，扮演了安定國內就業的重要角色。

蔡總統也表示，目前許多CPTPP成員國，都使用台灣所生產的機械及工具機產品。所以我們也正在全力爭取加入CPTPP，就是希望讓大家能夠跨越關稅障礙，提高台灣產業在全球市場的競爭力。

蔡總統接著說，面對疫情衝擊、地緣政治變化以及各國提出2050碳中和目標下，台灣更應該朝整合資通訊產業、精密機械產業及智慧製造技術驗證場域，一起組成國家隊，共同拓展市場，讓台灣成為智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。

蔡總統提到，目前越南、印尼、馬來西亞及泰國等國家積極發展物聯網、AI等尖端產業，這是台灣的新機會，我們正積極推動全方位的「數位新南向」工作，利用人工智慧大數據分析，結合雲端供應鏈整合管理，打造更智慧的客製化產線，協助業者創造更多商機。

蔡總統說，現在台灣全力發展的電動車、綠色能源、航太，以及精密醫療等產業，都需要堅實的機械及工具機產業做為後盾。

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