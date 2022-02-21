TIMTOS x TMTS 2022聯展登場 訂單上看17億美元

國內兩大工具機展首度攜手合作的「TIMTOS x TMTS 2022」工具機聯展，今(21)日在台北南港展覽館1、2館盛大登場，台灣機械公會理事長魏燦文預估，此次展會潛在訂單12億至17億美元，期待大家開出紅盤，業績虎虎生風、銳不可擋。

總統蔡英文致詞表示，CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)多使用我國機械及工具機產品，因此政府爭取加入，盼協助業者跨越關稅障礙，提高台灣產業在全球市場的競爭力。

蔡英文指出，而面對疫情衝擊、地緣政治變化、各國朝2050碳中和目標下，台灣更應朝整合資通訊產業、精密機械產業，以及智慧製造技術驗證場域，一起組國家隊，共同拓展市場。

今天的開展典禮，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、美國在台協會處長孫曉雅，以及貿協董事長黃志芳、機械公會理事長魏燦文、工具機公會理事長許文憲等人主持，共同見證TIMTOS x TMTS 2022引領全球工具機產業迎向疫後新世代商機。

今年展覽共有來自950家參展商、使用5,100個攤位，並採取實虛並進Hybrid模式，為期6天的實體展搭配一個月的線上展。

而展覽聚焦「智慧製造」及「智慧關鍵零組件」兩大主題，展出內容囊括工業4.0、智慧製造解決方案以及工具機完整產業供應鏈。

黃志芳表示，此次聯展意義不凡，感謝多方同心合力才能成就此疫情後台灣最大的國際展覽，也是2022年初全球首發的工具機大展。

黃志芳指出，機械業面臨各國邊境管制、全球供應鏈結構性改變及地球暖化等挑戰，以往的全球供應鏈正蛻變為區域製造模式，並趨向新興領域發展，如智慧移動、低軌衛星、航太等產業；而愈來愈多企業經營理念，融入ESG在商品製造的應用，也加速實現永續環境的目標。

魏燦文指出，「TIMTOS x TMTS 2022展」猶如擂響2022年業績長揚的戰鼓，將是一場漂亮的勝仗，尤其2021年台灣工具機持續穩坐全球出口第三，出口更較去年同期增加29.1%，可見台灣工具機產業在疫情下展現的韌性。

許文憲則強調，這次為了突破邊境管制，採實虛並進，國外買主在線上也能看到工具機產業在智慧製造的創新研發實力。台灣工具機產業正朝向智慧化、數位升級轉型，未來要賺穩智慧財、賣know-how。

「TIMTOS x TMTS 2022」融合兩展能量，為全球工具機業者提供展示最新機種與智慧製造解決方案的重要國際平台，來自16國/地區海內外廠商齊聚一堂，全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國也籌組國家館共襄盛舉，各領域領導品牌菁英雲集。

參展廠商包括友嘉、銀泰、穎霖、上銀、新武、高鋒、慶鴻、和和、美捷科(MAZAK)、東台、油機、瀧澤、永進、創浦(TRUMPF)、台中精機、台達電子等。另工具機關鍵零組件中的控制器四雄台灣發那科(FANUC)、台灣三菱(MITSUBISHI)、海德漢(HEIDENHAIN)及西門子(SIEMENS)也全到場參與展出。

國際買主現階段雖無法入境，貿協也規劃多元線上活動，透過線上導覽員或視訊採洽進行觀展商洽，總計有64國超過1,500名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽及媒體導覽已累計安排超過700場次。 東台集團展示與成功大學等單位合作開發的電動車。記者宋健生/攝影 友嘉集團總裁朱志洋展示最新開發的加工機種。記者宋健生/攝影

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