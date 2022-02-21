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坪數大縮水！萬華5年少掉一間房 台灣蝸居化現象加劇

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
近五年六都住宅買賣坪數變化。圖／東森房屋研究中心提供
近五年六都住宅買賣坪數變化。圖／東森房屋研究中心提供

房價高漲，小資族預算有限，建商為了搶攻市場，坪數規劃越做越小，台灣「蝸居」現象趨於明顯，房仲業者據實價登錄統計，自2018年以來，六都連兩年縮退的每棟單位面積已回穩，較五年前數據僅微幅上升0.2%，且六都中，除了桃園市與台南市房屋坪數變大之外，其餘皆呈現縮減現象。

綜觀各市資料發現，以台北市減了3.7%最為驚人，依次為高雄市減2.9%、台中市減2.1%、新北市減1.1%，桃園市增加4.9%，台南市五年增6.0%，成為越買越大間的代表城市。

東森房屋研究中心副理謝欣亞說明，2020年平均面積慘縮至24.4坪的台北市，在2021年有回升現象，已回升至25.3坪，但在中山區、大安區、士林區、大同區、北投區等區域，還是以每年0.6坪以上的大小在縮減，其中內湖區雖已於今年補回2.6坪的面積，但相對於106年的平均面積38.9坪，五年內還是了縮減29.6%，數據相當驚人，而萬華區則自2018年起，每年持續縮減0.8-1坪，等於五年直接少掉一間房間。

謝欣亞指出，台中市因為幅員遼闊，各區房價的差異較大，雖整體買賣面積五年僅僅縮減0.7坪，但觀察各區資料顯示，以大甲區為首，五年平均面積縮減高達22%、落差高達12.1坪，但自2020年開始逐漸有回補現象，去年增加2.7坪的面積。

沙鹿區則在2020年開始明顯滑落，五年縮減5.6坪之多，等於少掉一間臥室，而數據起伏大的后里區，判斷是因2020年間有較多大坪數產品交易，故影響整體數據。

雖然台南市的買賣移轉單位面積迎來近五年最大，衝至42.5坪，但台南買賣熱區皆有明顯縮減，東森房研究中心指出，仁德區已縮減至27.8坪，五年就少掉9.7坪的面積，而安南區、永康區也都各減少6.5坪與3.4坪，影響整體數據的原因，應與善化區於去年有大量大坪數建物交屋有關，善化主要以透天交易為主，因此影響了台南全區的數據。

房價 房仲業者

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