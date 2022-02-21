今年房價續漲9%？專家曝「進可攻退可守」置產標的

吉家網今（21）日發布2021房市年報，六都成屋房價平均漲幅達11.07%，以台南、台中表現居冠，漲幅分別達13.86%與13.83%，高雄在第4季強勁增長，全年漲幅11.87%，2022年頗有後來居上的潛力，桃竹、新北漲幅約為9%左右，至於殿後的北市，在最後一季超越上波高點，也有7.93%的漲幅，吉家網董事長李同榮指出，預估今年房價仍上漲6-9%，交易量會微增，高雄房市表現將會是市場焦點。

2021六都房價皆正成長，尤其中南部的強勁漲幅，帶動全國市場價格較去年同期上漲，並創歷史新高；受疫情及房市新制影響，未來市場買氣恐受影響，須留意後續對房市價量衝擊，目前房市處於價漲量穩的格局，至於六都房價與前年同期比較，漲幅排名依次為高雄市17.41%、台南市15.76%、台中市15.31%、新北市12.82%、桃園新竹7.9%、台北市6.74%。

李同榮表示，2021房市整體「北溫中南熱」，儘管面對疫情、政策打炒房，但在全球經濟復甦、通膨引發的資產熱潮之下，台灣處於資金行情、股市紅利，以及經濟基本面穩健等多重力道支撐的優勢，加上以台積電（2330）為首投資擴廠大點火，台商回流製造業大舉回台設廠，通膨、低利率、缺工之環境，帶動中南部工業區廊帶蛋白區房產搶購旋風，燃起房價一路往上飆升。

李同榮指出，由新興工業區所帶動的蛋白區全面飈升行情仍會持續發酵兩年，價量受到剛性需求及買氣帶動，處於穩步上升階段，今年雖然有升息因素與政府持續打房壓力，但房市價量仍是溫和上升，房價預期上升6-9%間，交易量微增3-5%，區域表現為「北温、中強、南熱」隔局，而高雄市房市將會熱到強強滾的局面，成為未來六都房市表現的強弱指標。

展望未來房市，李同榮表示，房價沒有永遠漲的道理，未來兩、三年房市將逐步進入超漲期，置產策略應該朝向具有「交通建設、產業發展、人口紅利」三大優勢的地區。

像是近三年來人口淨流入成長最多的各大行政區，包括新北市林口、新竹竹北、新北市淡水、高雄仁武、高雄橋頭、高雄楠梓、新北五股、台南善化、台中北屯、桃園八德、桃園龜山、新北三峽、樹林等行政區都符合「人口新匯集、交通新建設、產業新發展」三大優勢的條件，是未來三年進可攻退可守的置產標的。 2021年六都對比2020年均價漲幅統計。圖／吉家網提供

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