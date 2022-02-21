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雙北10大便利商店路段曝 房市老司機都買這！

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

台灣便利商店方便、服務多元，不少民眾在購屋選擇區域時，也會以便利商店家數、密度來評估地段機能強弱，據經濟部及內政部實價資料，統計雙北便利商店最多路段前十名及其平均房價，台北市中山區林森北路以34家得冠，其平均房價約每坪60.3萬元，新北市則是新店區中正路28家最多，路段平均房價每坪41.4萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，便利商店大多24小時服務，因此營業時間越長越有利，買房跟著便利店走，不僅買機能，更能買保值，也讓許多房市老司機把便利店當作購買與否的重要指標之一。

觀察台北市便利商店最多十大路段，前九名路段都超過20家，第一為中山區林森北路共34家，第二為松江路有33家，中山區共有四條路入榜，然而便利商店多的十大路段平均房價高低差距大，房價最低在內湖區瑞光路，總共有28家便利商店，平均房價每坪50.2萬元，第二低價為信義區吳興街，共有27家便利商店，平均房價每坪58.7萬元。

最高價在松山區敦化北路上，平均房價每坪121.8萬元，共有21家便利商店。郎美囡指出，瑞光路商辦居多，因此平均房價較低，吳興街雖然靠近信義計畫區、居住密度高，但因為老公寓多，均價相對低，至於敦化北路本為台北市高價位地段，不僅企業據點多，豪宅及高級住宅，如知名豪宅「華固名鑄」即位於此，其平均成交價約每坪200萬元，拉高區段價格。

新北市便利商店最多的路段為新店區中正路，共有28家便利商店，第二名在新莊區中正路，共23家，平均房價的部分，大多落在在3~4字頭，唯獨鶯歌區鶯桃路平均房價僅18.7萬元。

郎美囡指出，新北市便利商店密度高的路段通常為行政區的主要道路，由於房價、租金較台北市低，吸引人口進駐、商家林立，因此對便利商店的需求也高，各路段房價相對穩定，而鶯歌區位於新北市外圍，故房價相對低，不過有三鶯線話題及觀光潛力，便利商店家數不輸市中心路段。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，為了提高開店的成功率，業者已經採取科學方法設點，加上斜槓又跨業的經營方式，更讓民眾對於便利商店的依賴感大幅提升，也讓購屋人將當地便利商店的多寡視為機能成熟與否的指標之一，如果是購買投資型物件，有了便利店當鄰居，也等於有了基本面。

資料來源／住商不動產
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便利商店 房價

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