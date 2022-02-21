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北市廣告物皆應申請許可 小型招牌簡化辦理程序e點通

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

依台北市廣告物管理自治條例規定，廣告物應經主管機關審查許可後，始得設置。其中正面式招牌廣告縱長逾2公尺、側懸式招牌廣告縱長逾6公尺、空地樹立廣告高度逾6公尺、屋頂樹立廣告高度逾3公尺者均屬大型廣告物，設置前應申請雜項執照，違反規定者將依建築法第95條之3處新台幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，其餘廣告物依台北市廣告物管理自治條例第31條規定處新台幣6,000元以上3萬元以下罰鍰。各商家於設置招牌前皆應申請許可，並注意相關申請規定，不要擅設廣告物，以免觸法。

建管處劉美秀處長表示，考量商家為宣傳、行銷和營業等目的，對於招牌有設置必要及迫切需求，台北市建管處將廣告物申請e化並結合廣告物標準圖說，讓廣告物的設置規定更加淺顯易懂且簡化申請流程。建管處訂定「台北市小型招牌廣告簡化許可作業程序」自2021年1月1日起開始生效實施，透過北市府「市民服務大平台」於關鍵字搜尋「台北市小型招牌廣告簡化許可申請」即可透過網路依簡化程序線上申辦，通過申請者若無紙本許可證需求，可以簡訊方式通知，並免繳納規費。

「台北市小型招牌廣告簡化許可申請」以更簡便快速的方式，方便市民申請小型招牌廣告許可。自2021年實施以來已有269件廣告物透過簡化流程申請許可，佔總年度小型招牌廣告物核准許可證總件數30%，由於簡化申請程序大幅提升商家的申請意願，成功促進台北市廣告物申請率，城市打造優良市容，商家達到宣傳目的，共創雙贏局面。線上辦理相關資訊文件，可至本市建管處官網首頁>公寓大廈廣告物>招牌廣告管理或檔案下載>申請書下載>公寓大廈科查尋，請各商家業者多加利用。

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