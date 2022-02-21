北市招考480名儲備清潔隊員 月薪加清潔獎金可達41K

台北市環保局委託台北市就業服務處辦理「111年儲備清潔隊員甄試」，將自3月8日至10日於市府第二行政中心現場報名。本次甄試預計錄取480名儲備清潔隊員(一般類組332名、保障類組148名)。月薪加計清潔獎金可達41K。

環保局指出，今年甄試分體能及筆試兩次測驗，其中體能測驗占總成績70%、筆試測驗占總成績30%。體能測驗方式採負重進行30公尺折返跑一趟（共計60公尺），男、女、及身心障礙類組負重公斤數依甄試簡章規定辦理，另為平衡體能測驗中性別差異，故男女性仍分別採用不同量尺分數表計分。

環保局說明，此次甄試一律採現場報名，報名期間自3月8日（星期二）上午9時起至3月10日（星期四）下午5時止，為期3天。報名地點在台北市政府第二行政中心1樓（台北市萬華區艋舺大道101號1樓），環保局提醒，配合無紙化政策，報名甄試簡章及環保常識題庫等相關訊息將刊登於台北市就業服務處網站「最新消息區」、台北人力銀行網站及台北市政府環境保護局網站，民眾可自上述公告網站下載。

環保局提醒，報考人報名前務必詳閱報名簡章及考試資訊，報名表件內容須詳實填寫，並檢查相關證件是否備齊，以免現場無法完成報名。而為因應新冠肺炎疫情，本次甄試現場報名採實聯制，請報考人或受託人攜帶「身分證」或手機掃描現場QR code入場，並應佩戴口罩、配合工作人員量測體溫及保持安全社交距離。本次甄試也將配合衛福部疾管署及中央流行疫情指揮中心公布之即時疫情，如有調整將事先公布週知。

商品推薦