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雇主不返還員工身分證或工作憑證 小心觸法

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

北市勞動局曾接獲民眾陳情，應徵時公司以核對身分及投保勞健保為由，要求繳交身分證、健保卡雙證件正本，但到職數日後，請求公司返還證件，公司卻以程序尚未完成遲未歸還，民眾擔心證件會有被盜用風險。勞動局局長陳信瑜提醒雇主應注意就業服務法第5條第2項第2款規定，以免觸法。

陳信瑜表示，到職時雇主因辦理受僱者勞健保投保及查驗身份之需，要求受僱者出示證件正本尚屬合理，惟辦理或查驗完畢後即應儘速歸還勞工，如違反求職者或受僱者之意願，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件(如各類專業證照)，就有可能誤觸就業服務法第5條第2項第2款規定，違反者，依同法第67條第1項規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞動局呼籲雇主別輕忽求職徵才小細節，也提醒民眾如求職過程中工作憑證被扣留，可利用台北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」反映問題，或致電台北市政府勞動局就業安全科（電話：02-27208889分機7038）洽詢，以保障自身權益。

健保卡 求職

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