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華立拚當半導體光電最大物流業者 計畫南部蓋7座倉庫

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

半導體材料通路商華立（3010）持續推動南部物流中心計畫，目標在擴大投資成為全台最大半導體及光電材料物流業者，其中關鍵在南部物流中心將建有7座材料貨物品倉庫、辦公室、機房等，樓板面積共 6,800坪，相關目標預計2025年到位。

華立強調，為了強化通路商之核心競爭能力，投資建立南部物流中心， 以符合半導體與光電產業客戶近年逐漸朝南部發展趨勢，也將鞏固通路商之核心競爭能力，並提高潛在競爭者之進入障礙及綁定與客戶及供應商之間的關係。

半導體 華立

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