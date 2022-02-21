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全台8成接待中心不在基地 專家曝3面向看破預售屋美景

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
許多預售案的接待中心地點與基地位置不同，建議民眾要實際走訪基地，才能清楚周邊狀況。圖／591新建案提供
許多預售案的接待中心地點與基地位置不同，建議民眾要實際走訪基地，才能清楚周邊狀況。圖／591新建案提供

預售屋因付款彈性、低自備，受購屋族青睞，然而近年不少預售案因基地偏遠、降低成本等考量，選擇將接待中心設置在基地外，常讓許多民眾分不清楚建案實際地點，數字科技（5287）旗下591新建案統計六都加新竹縣市在線銷售的預售案，發現「接待中心地址與基地位置不同者」高達1,085件，占整體比重8成3，等於每10件預售案，就有8件接待中心沒蓋在基地上，反觀地點相同的比例僅有1成多，兩者比例相當懸殊。

591新建案分析，若接待中心地點是選在市區、車水馬龍等地區，除了能作為廣告手段增加曝光外，通常也有讓消費者忽略其基地劣勢的功用；此外，部分推案量大的區域，也會因成本考量而分開設置，加上近年缺工缺料嚴峻，有些業者為避免銷售行為影響到施工進度，亦會選擇將接待中心與基地分開。

觀察各縣市，雙北、桃園不同比例約7成，中南部接待中心不在基地上的比例則超過8成，呈現「南高北低」狀態。

591新建案指出，相較雙北市土地有限且地租較高，中南部近年房市熱絡，重劃區推案量大，同一區域內手上有2、3個案子在銷售的業者不在少數，加上缺工缺料，不少建商為了趕工，乾脆將接待中心設在外面，除避免拖慢工程進度，也能節省成本「重複利用」，才形成比例偏高的情形。

另，以落差最顯著的台中市為例，由於這兩年買氣爆棚，預售案銷售期縮短，有些手握多案的業者，乾脆另行租地蓋接待中心，當一案賣完，僅需小幅整修，就能迅速讓下一案的銷售團隊進駐，省時又省力，且還能作為品牌宣傳的一環，尤其台中當地「選品牌不選建案」的氛圍濃厚，像精銳、惠宇及聯聚等知名建商，都有將接待中心改造為固定會館，提供社區住戶或市民做為藝文、美術等展演空間的案例。

591新建案建議，接待中心作為初次看屋的場所，由裡到外處處是學問，消費者可由三大面向仔細觀察，第一「基地」，一個建案孰優孰劣，坐落基地占與周邊機能、未來棟距動輒相關，只憑圖面資訊很難一窺全貌，親自到現場走走，才能真正體會箇中的優缺點。

第二點「建物模型」，由於預售案無實體房屋，建物模型是購屋的重要參考依據，模型中如有標示出社區中庭或綠地，甚至是該戶型的方位及座向，都要事先向銷售人員確認其實際範圍。

第三點「樣品屋」，預售屋常會搭設樣品屋供消費者參觀，但樣品屋為追求「視覺效果」，擺設通常以美觀為主，無法實際反映室內空間的樑柱、樓高，甚至是家具擺設等狀況，建議民眾在觀看時最好能搭配用家配圖、平面圖等資料一併對照，才會知道未來落成時房屋真正的模樣。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

建案 建商 預售屋

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