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雄獅開科技未來「四代店」 首波插旗四大轉運站

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
雄獅新型態四代店設計概念空間色調以黑與白為主軸，創造精品時尚現代感。（圖╱雄獅旅遊提供）
雄獅新型態四代店設計概念空間色調以黑與白為主軸，創造精品時尚現代感。（圖╱雄獅旅遊提供）

因應後疫情時代旅遊型態轉向國旅，為接觸更多消費者，及完善旅客出遊體驗，雄獅（2731）宣布進行門市轉型升級，以Regional Hub和服務旅客為核心概念，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站，推出「新型態四代店」，首波插旗南港、板橋、新烏日及新左營，台北車站門市也預計下半年改裝完成。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，門市將不再只是旅遊產品販售諮詢的據點，而是能提供更多元服務面向，成為消費者旅遊體驗的重要場域。雄獅從海外轉國旅的關鍵策略就是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」轉變為「報到的地方」。

游國珍表示，未來新型態四代店除了規劃進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，擴大場域影響力。店內除販售旅遊產品外，並結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，也規劃與地方政府串連觀光產業資源，擴大服務能量。

雄獅新型態四代店進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感，為台灣旅遊業者首創。空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感，將整體空間打造簡約、和諧。

雄獅 觀光

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