房市熱！台中成交天數拉長6.92天 議價空間縮小剩一成

2021年市場大熱，不過市場已經出現改變，住商機構統計台中市加盟店在過去一年中成交的案件狀況發現，整體成交天數從78.44天增加至85.36天，共增加6.92天，其中屬於海線地區的梧棲、清水、大甲增加天數最多。

而在議價空間上，整體從12.8%減少到10.9%，減少1.9個百分點，其中以龍井、南屯與北區減少幅度最多，顯示屋主態度明顯變「硬」。

住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨表示，由於賣方感受到市場熱度，因此在態度上和過去大不相同，不僅議價空間減少，銷售天數也增加，其中蛋白區比蛋黃區更明顯，區域成為買方市場態勢明確。

綜觀成交天數表現，增加天數最多的分別為清水41天，大甲35天，梧棲23天，而潭子、豐原與北區卻呈現不增反減。

住商機構中區協理賴萬認為，過去一年中區海線話題不斷，甚至上演建商搶地爭當「海霸王」的情事，對屋主來說可說是信心大增，自然態度轉硬，影響成交；而潭子、豐原與北區，過去推案連連，因政策影響，近期換約案多，共識容易達成，也讓成交天數縮短。

另外在議價空間上，南屯、北區、大甲與霧峰的屋主態度最硬，南屯減少6.53個百分點，北區減少5.47個百分點，大甲減少5.22個百分點，霧峰減少5.21個百分點，推估為區域發展成熟過程中，許多屋主態度轉硬，買方也願意為機能和前景買單，追價之下讓議價空間減少。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，對於購屋人來說，當市場確定進入多頭格局，議價難度也會因此提高，不過由於內政部禁止換約在即，購屋人也許可以針對口碑不錯的個案進行議價，或許有機會可以買到相對合理的產品。 房市火熱！台中市成交天數拉長6.92天，議價空間縮小剩約一成。記者宋健生/攝影

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