看屋小心！全台逾8成接待中心不在基地上

買預售屋小心，591新建案統計六都加新竹縣市超過千件預售案發現，接待中心與基地位置不同者高達1,085件，占整體比重逾8成；換句話說，每10件預售案，就有8件接待中心不在基地上。

591新建案表示，房市熱絡，預售屋因付款彈性、低自備等特性，受許多購屋族青睞，但預售案接待中心不在基地，常讓許多民眾分不清楚建案實際地點。

591新建案分析，接待中心不在基地，原因很多，部分推案量大的區域，會因成本考量而另外設置；近年缺工缺料嚴竣，有些業者為避免銷售行為影響到施工進度，也會選擇將接待中心與基地分開。

也有些接待中心地點選在市區、車水馬龍等地區，目的除了增加曝光外，也有讓消費者忽略其基地劣勢的功用。

觀察各縣市，北北桃不同比例約7成，中南部接待中心不在基地上的比例則超過8成，呈現「南高北低」狀態。

591新建案指出，中南部近年房市熱絡，重劃區推案量大，同一區域內手上有2、3個案子在銷售的業者不在少數，加上目前又碰上缺工缺料，不少建商為了趕工，乾脆將接待中心設在外面，除避免拖慢工程進度，也能節省成本「重複利用」，才形成比例偏高的情形。

以落差最顯著，高達9成的台中市為例，由於這兩年買氣爆棚，預售案銷售期縮短，有些手握多案的業者，乾脆另行租地蓋接待中心，當一案賣完，僅需小幅整修，就能迅速讓下一案的銷售團隊進駐，省時又省力，還能作為品牌宣傳的一環。

尤其台中「選品牌不選建案」的氛圍濃厚，故像精銳、惠宇及聯聚等知名建商，都有將接待中心改造為固定會館，提供社區住戶或市民做為藝文、美術等展演空間的案例。

591新建案表示，接待中心是消費者初次看屋的場所，由裡到外處處是學問，建議消費者可由三大面向仔細觀察：

第一、「基地」。一個建案孰優孰劣，坐落基地占與周邊機能、未來棟距動輒相關，只憑圖面資訊很難一窺全貌，建議最好能向現場銷售人員確認基地位置並親自到現場走走，才能真正體會箇中的優缺點。

第二，「建物模型」。由於預售案無實體房屋，建物模型就是購屋的重要參考依據，模型中如有標示出社區中庭或綠地，甚至是該戶型的方位及座向，都要事先向銷售人員確認其實際範圍。

第三，「樣品屋」。預售屋常會搭設樣品屋供消費者參觀，但樣品屋為追求視覺效果，擺設通常以美觀為主，無法實際反映室內空間的樑柱、樓高，甚至是家具擺設等狀況，民眾在觀看時最好搭配家配圖、平面圖等資料一併對照，才會知道未來落成時房屋真正的模樣。 資料來源／591新建案

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