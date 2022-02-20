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航太業爆近400名維修人力出走 華航主管對話外流網友全炸鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
華航、長榮航示意圖。聯合報系資料照
華航、長榮航示意圖。聯合報系資料照

科技業祭出高薪大舉徵才，讓長榮航空及中華航空維修人力紛紛跳槽，兩家航空公司近期傳出近400人集體出走。消息傳回PTT，一名華航飛機維修員也現身說法，不僅透露在職3年薪資凍漲，還曬出主管的「毒雞湯」對話，讓網友們全看傻，大酸「真的是笑死」。

原PO在PTT八卦板發文表示，在職華航時月薪差不多就60K左右，工作3年卻不見薪資有任何進展，這個月還是因為加上一年一次的飛安獎金，才突破70K。

原PO曬出薪資單。圖／翻攝自PTT八卦板
原PO曬出薪資單。圖／翻攝自PTT八卦板

原PO指出修飛機其實和修設備的概念很像，由於夏天的機棚真的很熱，剛上飛機就噴汗噴整天，穿無塵衣至少恆溫、更不用日曬雨淋。不少前同事進設備商都談的到2倍以上的薪水，也比之前的主管做20年的錢還多，大嘆「多數人應該沒愛飛機勝過愛錢吧」。

最後原PO曬出前主管的對話，稱有心在華航發展的同仁「可以當作磨練心理素質的機會」，讓他不禁疑惑薪水本身不高、疫情間也沒了機票，「大家自然都先選擇賺錢」，也批發那麼少的薪水是否形同「罔顧飛安」，就連主管也都用嘴巴修飛機、講空話。

看到華航主管的對話，網友紛紛傻眼表示，「磨練心理素質，笑死」、「這薪資...比傳產少耶...」、「修飛機不是很重要的技術工作嗎？」、「空服薪資大贏維修人員薪資，台灣飛安我怕」、「原來要先簽奴隸約」；不過也有網友跳出來緩頰，「主管的角色就很尷尬，沒權力加薪就只能餵空話雞湯」、「不過認真講，我雖然覺得空姐不該比維修高，但那也是維修太低、不是空姐太高」。

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