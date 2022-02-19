台南房價繼續衝 「湖美帝璟」Q3開6字頭銷售

台南市安南區九份子重劃區指標案「上曜湖映白」今(19)日動土，上曜建設董事長張祐銘表示，個案位於九份子生態湖畔，正鄰中央水路景觀公園，訴求「出門就是綠地，我家就是公園」，以六星級店規格打造，去年底正式開案，銷售熱絡。

他表示，上曜建設位於台南市中西區的建案「湖美帝璟」，也將在今年第三季完工後銷售，預計開價每坪60萬元，其中頂樓戶因含露台，將開出7字頭。

上曜湖映白位於九份子重劃區，在樂活路、近宜居三路口，基地面積達1717坪，規畫兩棟地下6層，地上35層，為台南最高住宅大樓，房型從2房到4房都有，坪數21~55坪，全案共457戶，開價每坪37~46萬元。

九份子重劃區為台南目前熱門推案區之一，此重劃區為國內知名低碳生活示範區，緊鄰台江國國家公園，距離舊市區也不遠，區內規畫中央生態綠水公園，能夠快速進入市區，又能擁有自然綠意的風光，受到不少南科新貴青睞。

上曜建設表示，湖映白就位於九份子重劃區核心位置，正臨3.1萬坪中央水路景觀公園，旁臨1.3萬坪九份子雙語中小學，雙首排景觀地段條件，造就極佳視野，過半戶別都享有永久無遮蔽的公園校園景色。

在規劃部份，法定建蔽率40%，但個案建蔽率只有31.9%，有多達1100坪的開放中庭花園，與親水公園休憩空間連成一片，享有下樓就到公園，對面就是明星雙語學校的區位優勢。

為回饋在地並為音樂教育扎根，上曜建設今天同時宣布成立音樂圓夢計畫，計畫經費150萬元，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展，今天動土典禮並邀約九份子國中小管弦樂隊演出。 上曜建設董事長張祐銘 記者游智文／攝影 台南市安南區九份子重劃區指標案「上曜湖映白」今天動土。 記者游智文／攝影

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