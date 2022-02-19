上曜台南建案「上曜湖映白」動土 預計2025年完工

南台灣建商上曜在去年公開的九份子指標型大案「上曜湖映白」，今（19）日舉行開工動土典禮，預計於2025年左右完工。

上曜建設投資興建的最新力作「湖映白」，建於台南市安南區樂活路、宜居三路口，位處台灣首座國際低碳示範區-九份子重劃區正核心位置，基地面積為1,717.2坪，全案規劃共2棟地上35層、地下6層的SRC制震大樓，符合集合住宅銀級綠建築標章、周邊為鑽石級公共設施，總戶數共457戶。

上曜董事長張祐銘表示，上曜「湖映白」今年初開賣至今，持續鎖定自住客且採取嚴格限制每人僅能購買一戶，而因為產品特殊、稀有雙首排景觀，不僅創造銷售率已達5成，每坪成交價也已自原本的3字頭站上4字頭，高樓層開價更挑戰5字頭，隨著總銷數字持續堆高，完工進度也如預期，將有助上曜未來營運正向成長。

上曜為回饋在地並為音樂教育扎根，於今日同步宣布成立音樂圓夢計畫，計畫經費150萬元，挹注九份子國中小管弦樂團長期發展，陪伴孩童勇敢圓夢、創造無限可能。

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