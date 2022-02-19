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國機國造再邁進 漢翔舉辦飛機系統件招商說明會

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
漢翔公司今日在翔園舉辦飛機系統件招商說明會，廠商參與熱烈。漢翔公司提供
漢翔公司今日在翔園舉辦飛機系統件招商說明會，廠商參與熱烈。漢翔公司提供

為提升國內廠商能量、帶動產業發展及深化人才培育，漢翔（2634）18日在翔園舉辦飛機系統件招商說明會，會中針對首批約30項裝備，進行說明及分組研討，希望借重產官學研各界力量，提高國機國造自製率。

漢翔董事長胡開宏致詞時表示，感謝各界對於勇鷹高教機的肯定及大力支持，讓高教機的進度穩步向前，國機國造的步伐又邁進一大步，達到新的里程碑。

胡開宏指出，政府近年大力推動國防自主政策與推動六大核心戰略產業，繼勇鷹號高級教練機之後，將持續發展國防下一重點目標。

國機國造下一階段目標，不只機體設計，連新一代軍用機的關鍵系統件都要朝自製的方向努力，現在漢翔將循著勇鷹高教機的成功經驗，以「滿足需求、創新設計、精實生產、有效管理」四大原則，續與各界合作，鼓勵有能力、有技術、有意願的廠商，共同投入開發飛機的系統件。

胡開宏表示，未來將比照新式高教機的模式，在量產時開放機體結構與部分零組件，外包給有資格的廠商生產，而研發過程獲得的經驗和技術能量，也會反饋給國機國造，將研發成果技轉國內廠商，協助產業升級，創造經濟效益。

他強調，新式高教機的量產成功，奠定國機國造與航空產業發展的基石，漢翔將持續配合政府推動政策，強化國防自主，提升培訓品質，增加就業機會，提振航空產業產值，持續向台灣進軍國際航太系統件供應鏈的目標穩步向前。

漢翔董事長胡開宏說，希望借重產官學研各界力量，提高國機國造自製率。漢翔公司提供
漢翔董事長胡開宏說，希望借重產官學研各界力量，提高國機國造自製率。漢翔公司提供

高教 漢翔

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