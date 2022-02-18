豐邑總經理邱崇喆 談2022大台中房地產趨勢展望

豐邑建設總經理邱崇喆今(18)日在台中市建築經營協會開春首場大師講座中表示，剛性需求的消費者，並沒有受到這波疫情影響買房意願，反而還有加速出手趨勢，大家均認同：「房地產仍是最保值抗通膨的」。

新冠疫情橫掃全球超過兩年，疫情後全球低利持續、抗通膨資金避險潮來襲，2021年台中房市買氣大噴發，2022年情勢如何？產業界格外關注。

台中市建築經營協會開春首場大師講座，特別邀請邱崇喆暢談2022大台中房地產趨勢展望，從全球經濟局勢談起，再論政府抑制炒房政策，政策面、實務面全方面解析，提供會員最新的市場趨勢。

在謹守防疫規範下，建經協會2月大師講座如期舉行，眾多會員關注與參與，在第一線建築業界奮鬥近40年的邱崇喆，經歷台中市都市計畫審議委員會專家委員、台中市工商發展投資策進會委員等職，現任台中市不動產開發公會名譽理事長、全國不動產開發公會聯合會理事，產業動態了解甚深。

建築科班出身的邱崇喆，逢甲大學土木系畢業後，第一份工作就到工地，從模板工程、工地工程放樣等基層學起，在嚴苛的工地環境中奠定建築基礎。

邱崇喆從1980年代跨足公共工程、1990年代至今見證台灣建設產業蓬勃發展，近幾年受限營建勞動力、原物料雙缺，他更費心研究並推廣複合化工法，期盼以創新的建築工法與技術改良，提升台灣建築業界施工技術。

他認為，建築從來就不只是一個人的事，唯有團隊全力發揮，才可築起一棟棟引以為榮的作品，在他的帶領下，豐邑機構從台中出發，推案涵蓋台中、新北、新竹、桃園、台南、高雄等地。

此外，豐邑機構也跨足飯店業，與喜來登國際飯店集團合作，打造竹北第一個五星級飯店新竹豐邑喜來登大飯店，也在台中引進時尚潮流飯店品牌豐邑Ｍoxy酒店，展露豐邑與國際接軌的企圖心，加上自有品牌豐邑逢甲商旅，旗下目有3家飯店，交出亮眼成績單。

在這場大師講座中，邱崇喆憑藉在產業界近40年歷練，從全球經濟局勢、國內經濟局勢談起，再談及台中人口概況、台中市不動產概況，針對政府抑制炒房政策，邱崇喆也有其獨到觀點，不藏私地與會員分享。

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